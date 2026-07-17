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Un arresto e diverse denunce, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Modica, dove un uomo di 40 anni è stato fermato per maltrattamenti in famiglia ed evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo è stato accusato di aver aggredito la moglie, anche alla presenza del figlio minore, e di aver violato la misura cautelare poche ore dopo il primo arresto, recandosi presso l’abitazione dell’ex coniuge e colpendola nuovamente. L’episodio si è concluso con il trasferimento dell’uomo presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’intervento a Modica

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica si è reso necessario a seguito di una segnalazione relativa a gravi episodi di maltrattamenti in ambito familiare.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso in flagranza di reato mentre aggrediva la moglie, con comportamenti violenti che si sono verificati anche davanti al figlio minore della coppia.

La dinamica degli eventi

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 40enne avrebbe più volte maltrattato la moglie, arrivando a compiere atti di violenza fisica e psicologica.

Gli agenti, intervenuti tempestivamente, hanno proceduto al primo arresto in flagranza, sottoponendo l’uomo agli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Contestualmente, è scattata anche una denuncia per lesioni personali, a causa delle ferite riportate dalla vittima durante l’aggressione.

L’evasione e la seconda aggressione

Poche ore dopo il provvedimento restrittivo, l’uomo ha violato la misura cautelare lasciando la propria abitazione senza autorizzazione. Si è diretto verso la casa dell’ex moglie, dove ha nuovamente dato luogo a comportamenti minacciosi e violenti, colpendo la donna al volto con alcuni schiaffi.

La situazione è degenerata rapidamente, rendendo necessario un nuovo intervento della Polizia di Stato.

Il secondo arresto e le ulteriori accuse

Gli agenti del Commissariato di Modica sono riusciti a bloccare l’uomo per la seconda volta in poche ore. Nei suoi confronti sono stati contestati ulteriori reati, tra cui minacce ed una nuova accusa di evasione dagli arresti domiciliari.

Dopo aver completato le formalità di rito, il 40enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

IPA