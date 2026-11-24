Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato arrestato per evasione a Cava de’ Tirreni. La sera del 20 novembre, gli agenti lo hanno trovato fuori dall’abitazione in cui stava scontando la pena ai domiciliari e, durante le perquisizioni, hanno sequestrato oggetti ritenuti idonei allo scasso, uno sfollagente e un nunchaku.

Cava de’ Tirreni, uomo arrestato per evasione: trovato con strumenti da scasso

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato condotto dagli agenti della Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza. Durante un controllo domiciliare, i poliziotti hanno constatato che l’uomo non si trovava nell’abitazione dove stava eseguendo la detenzione domiciliare sostitutiva. Poco dopo lo hanno rintracciato mentre camminava in corso Mazzini.

La perquisizione personale ha permesso di trovare nella borsa che portava con sé alcuni oggetti considerati adatti allo scasso, poi sottoposti a sequestro. Gli agenti hanno effettuato anche una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, dove hanno rinvenuto uno sfollagente telescopico e un nunchaku in metallo.

La convalida dell’arresto

Al termine dell’udienza con rito direttissimo, celebrata davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, il giudice ha convalidato l’arresto. L’uomo è stato quindi ricondotto nella propria abitazione, dove proseguirà l’esecuzione della detenzione domiciliare sostitutiva.