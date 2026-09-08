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Furto in centro storico e evasione dagli arresti domiciliari sono le accuse a carico di un uomo di 38 anni, fermato dalla Polizia di Stato a Catania. L’uomo, già sottoposto a misura restrittiva per precedenti reati contro il patrimonio, è stato sorpreso mentre si impossessava di una borsa in un negozio di via Etnea. Il tempestivo intervento degli agenti ha permesso di bloccarlo e restituire la refurtiva, mentre il giudice ha disposto nuovamente i domiciliari.

L’evasione e il nuovo furto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel cuore di Catania, dove un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo aver violato la misura degli arresti domiciliari a cui era sottoposto. L’uomo, originario proprio del capoluogo etneo, era già noto alle forze dell’ordine per una serie di furti commessi in passato.

Il 38enne, che si trovava agli arresti domiciliari nella zona di Corso delle Province, ha deciso di uscire dalla propria abitazione in violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. Il suo obiettivo era compiere un nuovo furto ai danni di alcuni negozi di abbigliamento situati nel centro storico della città. Dopo aver girovagato tra gli scaffali di un esercizio commerciale in via Etnea, l’uomo ha individuato una borsa esposta e se ne è impossessato, uscendo rapidamente dal negozio.

L’intervento della Polizia e l’arresto

La scena non è però sfuggita a una commessa, che ha immediatamente richiesto l’intervento della Polizia di Stato tramite una segnalazione alla Sala Operativa della Questura di Catania. Grazie alla descrizione dettagliata fornita dalla dipendente, gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono riusciti a individuare il sospettato mentre tentava di confondersi tra la folla del centro. Una volta bloccato, l’uomo ha consegnato spontaneamente la borsa rubata, che è stata così restituita al negozio derubato.

I precedenti e la nuova misura restrittiva

Dai controlli effettuati attraverso la banca dati delle Forze dell’Ordine, sono emersi diversi precedenti di polizia a carico del 38enne, tutti legati a reati contro il patrimonio. Per il nuovo furto e per la evasione dagli arresti domiciliari, l’uomo è stato arrestato in flagranza e segnalato all’Autorità Giudiziaria. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto nuovamente la misura degli arresti domiciliari nei suoi confronti.

IPA