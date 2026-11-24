Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Si aggirava nei pressi della pineta di Avezzano, in provincia dell’Aquila, con il volto coperto da un cappuccio. Alla vista della Polizia ha tentato di fuggire tra gli alberi, ma gli agenti lo hanno raggiunto dopo poche decine di metri. L’uomo, già sottoposto alla detenzione domiciliare, è stato arrestato per evasione e trasferito in carcere.

La fuga nella pineta di Avezzano alla vista della Polizia

L’episodio è avvenuto nella serata di lunedì 23 novembre, durante un servizio di controllo del territorio degli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Avezzano. A richiamare l’attenzione dei poliziotti è stato un uomo che si aggirava con fare sospetto nei pressi della pineta, con il volto parzialmente nascosto da un cappuccio.

Quando si è accorto della presenza della pattuglia, l’uomo ha cercato di evitare il controllo e si è dato alla fuga a piedi all’interno dell’area boschiva. Gli agenti lo hanno inseguito tra gli alberi e, nonostante la scarsa illuminazione e la fitta vegetazione, sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo dopo poche decine di metri.

La scoperta degli agenti: l’uomo era ai domiciliari

Il motivo della fuga è emerso durante gli accertamenti effettuati sul posto, anche attraverso la sala operativa della Polizia. L’uomo, un cittadino italiano, risultava infatti già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, che avrebbe dovuto scontare nella propria abitazione ad Avezzano.

Dalle verifiche è emerso che si era allontanato da casa senza aver ricevuto alcuna autorizzazione.

IPA