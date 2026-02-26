Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per evasione, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Roma, dove un trentunenne romano è stato fermato dopo essere stato segnalato tramite l’applicazione YouPol. L’uomo, che avrebbe dovuto trovarsi in una comunità di Viterbo, è stato rintracciato e bloccato in zona Collatino grazie a una tempestiva operazione delle Volanti.

La segnalazione tramite YouPol a Roma

Tutto ha avuto inizio con un messaggio inviato alla Sala Operativa della Questura attraverso l’applicazione YouPol. La segnalazione indicava la presenza di un uomo, che avrebbe dovuto essere ristretto ai domiciliari presso una comunità di Viterbo, mentre si aggirava liberamente nella zona Collatino di Roma.

Ricevuta la segnalazione, una pattuglia delle Volanti si è immediatamente recata sul posto. Gli agenti hanno individuato il trentunenne mentre camminava per strada. Alla vista della Polizia, il giovane ha accelerato il passo nel tentativo di allontanarsi, ma il suo tentativo di fuga non ha avuto successo. Gli agenti lo hanno raggiunto e fermato per un controllo approfondito.

La nota di rintraccio e l’arresto

Dagli accertamenti è emerso che il giovane era destinatario di una nota di rintraccio emessa dalla Questura di Viterbo proprio a seguito della sua evasione dalla struttura dove avrebbe dovuto trovarsi ristretto.

Al termine delle verifiche per lui sono scattate le manette: è stato arrestato e ora è gravemente indiziato del reato di evasione.

Il ruolo di YouPol nella lotta ai reati

L’episodio mette in evidenza l’importanza di strumenti digitali come YouPol, l’applicazione che consente ai cittadini di segnalare in tempo reale situazioni sospette o comportamenti illeciti alle forze dell’ordine.

In questo caso, la tempestività della segnalazione ha permesso di rintracciare e arrestare in pochi minuti un soggetto che si era sottratto alle misure restrittive imposte dall’Autorità giudiziaria.

La vicenda avvenuta a Roma sottolinea ancora una volta quanto sia fondamentale la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica. Grazie a una semplice segnalazione, è stato possibile intervenire rapidamente e assicurare alla giustizia una persona che aveva violato le prescrizioni imposte.

