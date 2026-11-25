Evade due volte dai domiciliari ad Acireale, era condannato per false autocertificazioni: in carcere a 65 anni
Un 65enne è stato arrestato ad Acireale e trasferito in carcere dopo la sospensione della detenzione domiciliare, legata a due evasioni.
Stava scontando ai domiciliari una condanna per aver mentito nelle autocertificazioni, ma per due volte, a inizio novembre, è uscito di casa senza permesso. Due evasioni che gli sono costate il beneficio: la Polizia di Stato di Acireale ha arrestato un 65enne e lo ha accompagnato nel carcere di piazza Lanza, a Catania.
Le evasioni dai domiciliari ad Acireale
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, a segnalare le due uscite non autorizzate era stato il Commissariato di Acireale. Il magistrato di sorveglianza di Catania ha accolto la comunicazione degli agenti e ha disposto la sospensione provvisoria della detenzione domiciliare, mentre la Procura ha emesso l’ordine di carcerazione.
La condanna per false autocertificazioni
Alla base c’è una sentenza diventata definitiva nel 2024: l’uomo era stato riconosciuto colpevole di falsità o omissioni nelle autocertificazioni e nelle dichiarazioni, con una pena di un anno e sei mesi di reclusione e una multa di 600 euro. I poliziotti della squadra investigativa lo hanno rintracciato nella sua abitazione e, dopo le formalità di rito, lo hanno portato in cella.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.