Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Stava scontando ai domiciliari una condanna per aver mentito nelle autocertificazioni, ma per due volte, a inizio novembre, è uscito di casa senza permesso. Due evasioni che gli sono costate il beneficio: la Polizia di Stato di Acireale ha arrestato un 65enne e lo ha accompagnato nel carcere di piazza Lanza, a Catania.

Le evasioni dai domiciliari ad Acireale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, a segnalare le due uscite non autorizzate era stato il Commissariato di Acireale. Il magistrato di sorveglianza di Catania ha accolto la comunicazione degli agenti e ha disposto la sospensione provvisoria della detenzione domiciliare, mentre la Procura ha emesso l’ordine di carcerazione.

La condanna per false autocertificazioni

Alla base c’è una sentenza diventata definitiva nel 2024: l’uomo era stato riconosciuto colpevole di falsità o omissioni nelle autocertificazioni e nelle dichiarazioni, con una pena di un anno e sei mesi di reclusione e una multa di 600 euro. I poliziotti della squadra investigativa lo hanno rintracciato nella sua abitazione e, dopo le formalità di rito, lo hanno portato in cella.

IPA