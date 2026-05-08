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Un arresto per evasione è stato eseguito nei giorni scorsi alle pendici del Monte Terminillo, dove un uomo di 80 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di atti persecutori, è stato fermato dalla Polizia di Stato. L’anziano, sorpreso fuori casa in orario non consentito, è stato bloccato dopo un tentativo di fuga verso il comune di Cittaducale. L’operazione è stata condotta nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio.

L’arresto alle pendici del Monte Terminillo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto durante i consueti servizi di pattugliamento e controllo del territorio da parte del personale in servizio presso il Posto di Polizia del Monte Terminillo. L’attenzione degli agenti è stata attirata da un’autovettura in transito, dalla quale è caduta accidentalmente una bomboletta spray, episodio che ha portato all’identificazione e al successivo arresto dell’uomo.

Secondo quanto riportato, la pattuglia della Polizia di Stato ha notato l’anziano mentre percorreva la strada con la sua auto nei pressi del Monte Terminillo. Alla vista degli agenti, che gli hanno intimato l’alt, il conducente ha tentato di sottrarsi al controllo, proseguendo la marcia in direzione del comune di Cittaducale. Gli agenti sono riusciti a intercettare e fermare il veicolo poco dopo, garantendo la sicurezza dell’operazione.

Le accuse e la misura cautelare

Dai primi accertamenti è emerso che l’uomo era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, disposta dal G.I.P. del Tribunale di Pesaro. L’anziano risultava indagato per il reato di atti persecutori e aveva numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e la Pubblica Amministrazione. Nonostante beneficiasse di permessi mattutini per esigenze primarie, è stato sorpreso in strada in un orario non autorizzato e senza alcuna giustificazione valida.

La fuga e il fermo a Cittaducale

Il tentativo di fuga verso il comune di Cittaducale non ha impedito agli agenti di bloccare l’uomo. Dopo essere stato fermato, è stato condotto negli uffici di polizia per le procedure di rito. Nei suoi confronti è stato disposto il ripristino della misura cautelare domiciliare, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

IPA