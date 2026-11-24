Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un uomo di 27 anni sorpreso sul tetto di una scuola e una donna di 31 anni fermata dopo una lite. Entrambi erano sottoposti agli arresti domiciliari e sono stati arrestati per evasione a Genova nel corso di due distinti interventi della Polizia nella stessa serata. Il giovane è stato denunciato anche per tentato furto aggravato.

Evade dai domiciliari e si nasconde sul tetto di una scuola a Genova

Il primo intervento è scattato intorno alle 22.30, quando alcuni residenti di via Bettini, a Genova, hanno segnalato la presenza di un uomo sul tetto di una scuola.

Gli agenti, con l’aiuto dei Vigili del Fuoco, hanno delimitato l’area e trovato una rete metallica piegata. Poco dopo hanno individuato il giovane, accovacciato nel tentativo di nascondersi.

Dagli accertamenti è emerso che il 27enne era agli arresti domiciliari. È stato quindi arrestato per evasione e denunciato per tentato furto aggravato.

La lite in piazza e l’arresto della donna

Circa due ore più tardi, un residente della zona di piazza dell’Annunziata ha segnalato una lite tra un uomo e una donna.

All’arrivo della pattuglia, l’uomo si era già allontanato. Gli agenti hanno identificato la donna, una 31enne italiana già nota alle forze dell’ordine per reati di spaccio, lesioni, resistenza, danneggiamento ed evasione.

Accompagnata in Questura, è risultata anche lei sottoposta agli arresti domiciliari.

IPA