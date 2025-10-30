Evan Delogu morto nell'incidente a Bellaria Igea Marina, la rabbia del padre Walter per la "maledetta moto"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Walter Delogu, papà della conduttrice Andrea Delogu e di Evan Delogu, morto nell’incidente avvenuto a Bellaria Igea Marina, ha pubblicato un toccante post su Facebook. L’uomo, noto al grande pubblico anche per aver preso parte alla serie Netflix “Sanpa” sulla comunità di San Patrignano (dove nei primi 10 anni di vita ha vissuto anche la stessa Andrea Delogu) si è scagliato contro la “maledetta” moto che è costata la vita al figlio, a cui però ha fatto una promessa: “La farò aggiustare”.

Chi era Evan Delogu, morto in un incidente a Bellaria Igea Marina

Evan Delogu, fratello della conduttrice (e attuale concorrente di Ballando con le Stelle) Andrea Delogu, è morto a 18 anni nel primo pomeriggio di mercoledì 29 ottobre, in un incidente stradale avvenuto in via Vittor Pisani a Bellaria Igea Marina. La vittima, come riferito dal sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti, ha perso il controllo della sua moto ed è andato a sbattere contro un palo della luce e, poi, contro un secondo palo.

Nel suo post su Facebook, Walter Delogu ha raccontato in modo toccante chi era il figlio Evan: “Non beveva, non fumava e a volte lo prendevo in giro, dicendogli o che era un talebano o un angelo. Ho capito ieri chi eri tu… Un angelo”.

ANSA

Andrea Delogu.

Lo sfogo di Walter Delogu sulla “maledetta” moto del figlio

Walter Delogu si è lasciato andare a uno sfogo nel suo messaggio social. Il papà di Evan ha definito “maledetta” la moto del figlio (“Mai ci ha chiesto un euro, si comprava tutto lui col suo stipendio, pure quella maledetta moto”), ma al contempo ha fatto una promessa a Evan.

Nel post si legge ancora: “La tua amata moto la farò aggiustare e la venderò. So quanto impegno e soldi ci hai messo in quel bolide ( come lo chiamavi tu ), quindi non la farò demolire. Scusami, ma non riuscirei più a vederla o guidarla”.

Chi è Walter Delogu

Walter Delogu non è solo il papà di Andrea Delogu ed Evan Delogu.

Il grande pubblico ha fatto la sua conoscenza in occasione della messa in onda della serie tv di Netflix “Sanpa”, incentrata sulla storia della comunità di San Patrignano e su alcune vicende controverse che l’hanno vista protagonista. Walter Delogu ha preso parte allo show in quanto ex ospite della comunità e, ai tempi, autista del fondatore di San Patrignano Lorenzo Muccioli.

Dipendente del 118, attualmente in pensione, Walter Delogu è stato avvertito della morte del figlio dagli operatori sanitari arrivati sul luogo dell’incidente.