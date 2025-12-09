Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata arrestata una donna di Catania di 46 anni per furto, evasione e resistenza a pubblico ufficiale. La donna, già sottoposta agli arresti domiciliari presso una comunità di recupero per tossicodipendenti, è stata sorpresa mentre rovistava in un’auto in sosta dopo aver abbandonato la struttura di Biancavilla. L’intervento è stato condotto dalla Polizia di Stato, con il supporto dell’Esercito Italiano.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di una serie di accertamenti e controlli che hanno portato alla scoperta della violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

I fatti: dalla comunità di recupero alla piazza

La protagonista della vicenda è una donna di 46 anni, originaria di Catania, già nota alle forze dell’ordine per precedenti legati al furto e al consumo di crack. La donna era stata sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso una comunità di recupero per tossicodipendenti situata nel comune di Biancavilla. Tuttavia, ha deciso di abbandonare la struttura, violando così le prescrizioni imposte dal giudice.

L’intervento delle forze dell’ordine

Una volta tornata a Catania, la donna è stata sorpresa dagli agenti della squadra volanti della Questura, coadiuvati da una pattuglia dell’Esercito Italiano, mentre si trovava in piazza Borsellino. Qui è stata notata mentre rovistava all’interno di un’auto in sosta, lasciata aperta per una dimenticanza del proprietario. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, avvicinandola e sottoponendola a controllo.

La reazione della donna e i controlli

Sin dalle prime fasi del controllo, la donna ha manifestato un atteggiamento ostile, urlando e inveendo contro i poliziotti. Nonostante la scarsa collaborazione, gli agenti hanno proceduto con le verifiche necessarie, accertando che la donna era evasa dagli arresti domiciliari e aveva violato il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

I precedenti e la misura cautelare

Solo un mese prima, la stessa donna si era resa responsabile di un furto di contanti in un locale del centro storico di Catania. Per questo motivo, il Giudice del Tribunale aveva disposto nei suoi confronti l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con l’obbligo di seguire un percorso di recupero presso una comunità a Biancavilla.

Il tentativo di fuga e l’aggressione agli agenti

Durante il fermo, la donna ha tentato in tutti i modi di sottrarsi al controllo, arrivando persino a colpire al volto gli agenti intervenuti. Nonostante la resistenza, i poliziotti, insieme ai militari dell’Esercito Italiano, sono riusciti a riportare la calma e a condurla negli uffici della Questura.

L’arresto e le accuse

La donna è stata arrestata con le accuse di evasione e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per il furto tentato ai danni dell’auto in sosta. Dopo l’arresto, è stata condotta nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicata per direttissima. Il Pubblico Ministero di turno è stato informato dei fatti e la posizione della donna resta al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

