Evasione dal carcere minorile Malaspina di Palermo, in tre scappano calandosi con le lenzuola

Tre detenuti del carcere minorile Malaspina di Palermo sono evasi segando le sbarre delle finestre delle loro celle e utilizzando una corda di lenzuola annodate per scavalcare le recinzioni e raggiungere l’esterno: in corso le ricerche con l’utilizzo di elicotteri.

La fuga dal carcere minorile di Palermo

Attorno alle 10:30 del 13 aprile tre giovani detenuti del carcere minorile Malaspina di Palermo sono fuggiti prima dalle loro celle e poi dal perimetro della struttura, facendo perdere le loro tracce tra le vie della città.

Si tratterebbe, stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, di tre ragazzi extracomunitari. Uno di loro sarebbe stato immediatamente ricatturato dalla polizia penitenziaria, mentre gli altri sono ancora in fuga.

Non è chiaro se i fuggitivi siano o meno minorenni. Nelle carceri minorili italiane si può rimanere anche fino all’età di 21 anni prima di essere trasferiti nel sistema penitenziario regolare.

Lenzuola intrecciate e sbarre segate

Per scappare, i tre ragazzi hanno organizzato un piano che prevedeva di segare le sbarre della finestra della propria cella, per poi calarsi nel cortile del carcere utilizzando delle lenzuola annodate e intrecciate per creare una corda.

La prima parte del piano sarebbe andata esattamente come previsto, e i tre sono quindi passati alla scalata delle mura di cinta del carcere, che lo separano dalle strade di Palermo.

I ragazzi avrebbero utilizzato la stessa corda di lenzuola per scalare il muro e poi per ridiscenderlo dall’altra parte. Si sono quindi trovati nel pieno centro di Palermo.

Le ricerche dei ragazzi in fuga

Come detto, il primo dei tre ragazzi fuggiti dal carcere di Palermo è stato quasi immediatamente individuato dalla polizia penitenziaria, catturato e riportato nel carcere minorile Malaspina.

Gli altri due però sono ancora in fuga. Le autorità ritengono che possano essere nascosti nelle zone centrali di Palermo, tra via Sciuti, via Giordano e via Cilea, anche se il raggio d’azione si è esteso a viale Lazio e a viale Michelangelo.

Le ricerche si stanno avvalendo anche del supporto di alcuni elicotteri, che stanno sorvolando la città in cerca dei due ragazzi ancora in fuga.