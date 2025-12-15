Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per evasione presso la stazione ferroviaria di Parma. Un cittadino algerino di 56 anni, già noto alle forze dell’ordine e destinatario di un recente DASPO urbano, è stato fermato mentre si trovava fuori dal proprio domicilio in orario non consentito e molestava i viaggiatori. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il controllo della Polizia Ferroviaria

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito delle attività di vigilanza e prevenzione svolte regolarmente dalla Polizia Ferroviaria presso la stazione di Parma. Nel corso del servizio, gli agenti hanno individuato un uomo nei pressi dell’ingresso principale della stazione, lato Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, in una fascia oraria non autorizzata. Il soggetto, un cittadino algerino di 56 anni, era già noto agli uffici di polizia e recentemente colpito da un provvedimento di DASPO urbano emesso dal Questore di Parma.

Comportamenti molesti e sospetti

Prima del controllo, il cittadino algerino aveva attirato l’attenzione degli agenti per una persistente attività di questua molesta. L’uomo importunava con insistenza diversi viaggiatori e, contemporaneamente, veniva osservato mentre seguiva con particolare attenzione passeggeri distratti, soffermandosi vicino a borse o bagagli lasciati momentaneamente incustoditi e a persone impegnate nelle operazioni di partenza e arrivo dei treni. Sebbene tali condotte non siano sfociate in specifici episodi di furto, sono state ritenute idonee a creare allarme tra l’utenza e riconducibili a comportamenti opportunistici spesso prodromici a fenomeni di furto, soprattutto in contesti affollati come quello ferroviario.

Violazione delle prescrizioni e arresto

Gli accertamenti successivi hanno permesso di verificare che l’uomo si trovava fuori dal proprio domicilio in violazione delle fasce orarie autorizzate e, inoltre, si trovava in un’area della stazione dalla quale era formalmente interdetto, in violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. In assenza di giustificazioni riconducibili a necessità o urgenza e considerato il concreto rischio di reiterazione della evasione, il soggetto è stato arrestato in flagranza di reato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria

Il Pubblico Ministero di turno, informato dell’arresto, ha disposto l’applicazione provvisoria della misura degli arresti domiciliari in attesa della convalida. Nel corso delle ore successive, l’uomo ha manifestato un malore, rendendo necessario l’intervento del personale sanitario e il trasporto presso l’Ospedale Maggiore di Parma per gli accertamenti del caso.

IPA