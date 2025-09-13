Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un uomo di 42 anni a Lamezia Terme per evasione e sostituzione di persona dopo un controllo della Polizia di Stato. L’arresto è stato eseguito nella serata del 29 agosto a Gioia Tauro, dove l’uomo è stato individuato mentre si trovava fuori dalla propria abitazione, nonostante fosse sottoposto a detenzione domiciliare. L’operazione è stata condotta in seguito a un servizio di controllo del territorio, in una zona nota per l’alta densità criminale, e ha portato all’esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale Ordinario di Lamezia Terme.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito da un’attenta attività di monitoraggio del territorio da parte degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro. Durante la serata del 29 agosto, i poliziotti hanno notato un autocarro sospetto in una zona scarsamente illuminata, già nota alle forze dell’ordine per la presenza di attività illecite.

L’operazione di controllo e la scoperta dell’evasione

Nel corso del servizio, gli agenti hanno fermato il veicolo e sottoposto a controllo sia il mezzo che le persone a bordo. L’autista, un uomo di 42 anni originario di Lamezia Terme, ha tentato di eludere l’identificazione fornendo false generalità agli operatori. Tuttavia, grazie all’esperienza e alla prontezza degli agenti, è stato possibile accertare la reale identità dell’uomo, che risultava sottoposto alla misura della detenzione domiciliare e si era arbitrariamente allontanato dalla propria abitazione.

Le accuse e la richiesta di aggravamento della misura

L’uomo è stato immediatamente denunciato all’Autorità Giudiziaria per evasione dagli arresti domiciliari e per il rilascio di false dichiarazioni sulla propria identità, configurando così anche il reato di sostituzione di persona. Contestualmente, è stata avanzata una richiesta di aggravamento della misura restrittiva nei suoi confronti, considerata la gravità dei fatti e la recidiva dimostrata dal soggetto.

L’esecuzione dell’ordine di carcerazione

Al termine delle formalità di rito, il 42enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Palmi, dove dovrà scontare la pena residua. L’ordine di carcerazione era stato emesso dal Tribunale Ordinario di Lamezia Terme, a seguito delle reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dalla misura della detenzione domiciliare.

Il contesto territoriale e l’importanza dei controlli

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio, volto a contrastare i fenomeni di evasione e di altre attività illecite nelle aree considerate più a rischio. La zona in cui è avvenuto il fermo, infatti, è caratterizzata da una forte presenza di criminalità organizzata e da una serie di episodi di reato che hanno richiesto una costante attenzione da parte delle forze dell’ordine. L’intervento degli agenti di Gioia Tauro ha permesso di assicurare alla giustizia un soggetto già noto per precedenti penali e di prevenire ulteriori episodi di illegalità.

Le reazioni delle autorità

Le autorità giudiziarie e le forze di polizia hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra i vari reparti e della tempestività degli interventi, elementi fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle misure restrittive imposte ai soggetti condannati. L’arresto del 42enne rappresenta un segnale chiaro della determinazione delle istituzioni nel contrastare ogni forma di evasione e di sostituzione di persona, reati che minano la fiducia nelle istituzioni e la sicurezza pubblica.

Conclusioni

Il caso del 42enne lametino arrestato a Gioia Tauro dimostra ancora una volta l’efficacia dei controlli sul territorio e la necessità di mantenere alta la guardia contro i fenomeni di evasione e di sostituzione di persona. Grazie all’azione coordinata delle forze dell’ordine e alla collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, è stato possibile assicurare alla giustizia un soggetto che aveva tentato di sottrarsi alle proprie responsabilità, contribuendo così a rafforzare il senso di legalità e di sicurezza nella comunità.

IPA