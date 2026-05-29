Evasione fiscale in Italia, i settori più a rischio secondo il Ministero dell'Economia dai ristoranti ai taxi

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Ristoranti, concessionarie, taxi e ambulanti: sono questi secondo i dati del Ministero dell’Economia i settori economici più a rischio di evasione fiscale in Italia. Mentre i contribuenti ritenuti più “affidabili” sono medici, commercialisti e ingegneri. Rispetto al passato però, grazie anche all’allineamento tra Pos e scontrini e al concordato preventivo biennale, è cresciuta la quota di contribuenti a minor rischio di evasione.

Evasione fiscale in Italia, i dati del Ministero dell’Economia

I dati più recenti del Ministero dell’Economia sulle dichiarazioni fiscali 2025 relative ai redditi 2024 forniscono un quadro in leggero miglioramento per quanto riguarda l’evasione fiscale.

Secondo gli indici sintetici di affidabilità (Isa) del Ministero, la quota complessiva di contribuenti ritenuti affidabili è salita del 2% (al 46,7%) rispetto all’anno precedente.

ANSA

Gli indici Isa sono lo strumento con cui il Ministero misura il grado di affidabilità fiscale di lavoratori autonomi, professionisti e piccole aziende.

Una sorta di “pagella” dei contribuenti che valuta la verosimiglianza tra i redditi dichiarati e quelli considerati “congrui” sulla base di una serie di parametri, per ogni tipo di attività.

Su una scala da 1 a 10, la “sufficienza” va dall’8 in su: valori inferiori indicano un alto rischio di evasione fiscale.

Quali sono i settori più a rischio

Come detto, nel 2025 la quota di dichiarazioni “affidabili” è cresciuta del 2% rispetto all’anno precedente, ma la maggioranza delle partite Iva resta nella zona di alto rischio di evasione fiscale.

Per quanto riguarda i vari settori, i ristoratori sono considerati i contribuenti più inaffidabili, con solo il 29,2% di indici Isa dall’8 in su.

A seguire, tra le categorie più a rischio evasione ci sono le concessionarie auto/moto (31,2%), tassisti e Ncc (31,5%), ambulanti (31,6%), panettieri (32,1%) e agricoltori (34,1%).

Dal lato opposto, i contribuenti ritenuti più affidabili sono i medici (0,2%), seguiti da commercialisti e consulenti del lavoro (63,4%), ingegneri (60,5%), dentisti (57,7%) e geometri (57,3%).

Pos e scontrini, emersi 5,3 miliardi

Intanto, l’Agenzia delle Entrate segnala gli importanti risultati nella lotta all’evasione fiscale ottenuti grazie ai pagamenti elettronici.

Nei primi cinque mesi di applicazione dell’obbligo di allineamento tra scontrini e Pos sono emersi 5,3 miliardi di imponibile, con 115 milioni di scontrini in più.

Lo ha annunciato il direttore dell’Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone giovedì 28 maggio, all’evento alla Camera per i 50 anni di Sogei.

L’obbligo di abbinamento telematico tra registratori di cassa e Pos è entrato in vigore il 1 gennaio 2026, dopo l’anno di attesa previsto dalla manovra 2025 che l’ha introdotto.

E ha subito portato risultati: l’imponibile emerso in questi primi cinque mesi significa circa un miliardo di entrate in più per lo Stato.