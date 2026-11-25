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L’Agenzia delle Entrate intensificherà i controlli anti evasione nel triennio 2027-2029 incrociando le banche dati per far emergere le anomalie tra redditi dichiarati e capacità di spesa reale. Nel mirino le partite Iva brevi, i bonus edilizi, le criptovalute e diversi altri settori. Tra gli strumenti destinati a contribuire alla riduzione dei crediti fiscali anche la rottamazione-quinquies.

I controlli dell’Agenzia delle Entrate

Le nuove direttive operative sono contenute nel Rapporto sui risultati conseguiti in materia di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, allegato al Documento programmatico di finanza pubblica 2026.

Secondo i dati ufficiali riferiti al 2023, il cosiddetto tax gap tributario italiano si attesta tra i 98,7 e i 100,1 miliardi di euro. Se al calcolo si aggiungono anche i contributi previdenziali e assistenziali non versati, l’evasione complessiva sale fino a una cifra compresa tra i 107,9 e i 112,8 miliardi di euro.

L’attività di recupero ha comunque registrato risultati significativi nel corso del 2025 con l’Agenzia delle Entrate che ha incassato 29 miliardi di euro grazie a verifiche mirate. Sommando anche le riscossioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto di altri enti, il totale recuperato ha toccato quota 36,2 miliardi di euro, segnando una crescita dell’8,4% rispetto al 2024.

Chi rischia i controlli dell’Agenzia delle Entrate

Nel rapporto sulla lotta all’evasione allegato al Documento programmatico di finanza pubblica 2026, sono delineate le aree sulle quali si concentrerà l’attenzione del Fisco nel triennio 2027-2029. Nella lente dell’Agenzia ci saranno le partite Iva brevi con un potenziamento dei filtri preventivi e dei controlli durante l’apertura e la riattivazione di posizioni fiscali sospette.

L’obiettivo è colpire le attività avviate per brevi periodi con il solo scopo di evadere le imposte, rafforzando le procedure di cessazione d’ufficio per le imprese prive di una reale struttura operativa.

Sarà inoltre intensificato il monitoraggio sui possessori di Bitcoin e altre criptovalute per individuare patrimoni e plusvalenze non dichiarate. Le verifiche coinvolgeranno anche gli operatori professionali del settore, attraverso l’analisi dei flussi finanziari e delle operazioni ritenute anomale rispetto agli obblighi di monitoraggio fiscale.

Nel commercio elettronico l’attenzione si focalizzerà sulle merci provenienti da Paesi al di fuori dell’Unione europea, verificando il corretto versamento dell’IVA e dei dazi doganali. Nel mirino ci sono soprattutto la sottofatturazione dei prodotti, le false dichiarazioni di valore e i venditori online abituali che omettono di dichiarare i ricavi reali.

Le verifiche del Fisco saranno concentrate anche sulle compensazioni effettuate attraverso i modelli F24, con l’obiettivo di intercettare crediti inesistenti o non spettanti prima che vengano utilizzati per estinguere debiti fiscali. Sono previste verifiche più incisive anche sulle richieste di rimborso e sulle operazioni nelle quali i crediti vengono impiegati per pagare obbligazioni tributarie di altri soggetti in assenza dei requisiti previsti.

Sarà intensificata l’attività di accertamento sugli immobili ristrutturati attraverso le agevolazioni fiscali per i quali non è stato effettuato, quando previsto, il necessario aggiornamento catastale. L’aver usufruito di un bonus edilizio o Superbonus non comporta però automaticamente un aumento della rendita catastale né costituisce, di per sé, un’irregolarità. La necessità di aggiornamento dipende dalle caratteristiche degli interventi e dalle modifiche apportate all’immobile.

Infine aumenteranno i controlli sui proprietari e sui gestori di immobili destinati alle locazioni turistiche per individuare eventuali redditi non dichiarati. Uno degli strumenti principali sarà la Banca dati delle strutture ricettive (BDSR), che raccoglie le informazioni collegate al Codice identificativo nazionale (CIN), previsto per le strutture ricettive e gli immobili destinati agli affitti brevi.

Come funzioneranno i controlli

I nuovi controlli combineranno l’analisi predittiva del rischio con la gestione massiva dei flussi informativi. Gli uffici dell’amministrazione finanziaria utilizzeranno algoritmi e sistemi informatici interoperabili per far dialogare archivi diversi e isolare in automatico le posizioni a rischio.

Nel concreto, la macchina dei controlli si muoverà attraverso tre direttrici operative principali ovvero: integrazione degli archivi settoriali; filtri telematici in tempo reale; tracciamento dei flussi finanziari e societari.

La priorità sarà distinguere i crediti effettivamente recuperabili da quelli per i quali esistono scarse possibilità di incasso, riducendo i tempi che intercorrono tra l’accertamento del debito e l’avvio delle procedure di riscossione. Il rapporto richiama anche la rottamazione-quinquies tra gli strumenti destinati a contribuire alla riduzione del magazzino dei crediti fiscali.