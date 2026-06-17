Evasione fiscale, Milena Gabanelli critica le leggi del Governo Meloni: "Perché provare a evadere conviene"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Milena Gabanelli critica le leggi del Governo Meloni in materia di tasse e fisco, affermando che la sbandierata lotta all’evasione fiscale appare solo di facciata. Secondo diversi esperti, spiega, per via delle novità introdotte dall’esecutivo nei prossimi anni caleranno le entrate dovute all’emersione del sommerso. Secondo Gabanelli il messaggio lanciato dal governo è chiaro: “Provare a evadere conviene, al massimo se ti beccano paghi”.

Evasione fiscale, Milena Gabanelli contro il Governo Meloni

L’evasione fiscale è da tempi immemori uno dei principali problemi dell’Italia. L’ultimo dato disponibile è la stima del ministero dell’Economia relativa al 2023: 110 miliardi di euro di sommerso, sottratti alle casse dello Stato e ai servizi di cui tutti beneficiamo.

Negli ultimi anni l’obbligo di fatturazione elettronica, la compliance e l’evoluzione tecnologica che facilita l’incrocio e la verifica dei dati hanno migliorato la situazione, ma il buco resta sempre attorno ai 100 miliardi all’anno.

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Le somme recuperate dall’Agenzia delle Entrate sono salite di anno in anno, arrivando al record di 36 miliardi nel 2025. Un risultato che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni attribuisce al suo governo, parlando di “risultati frutto di una visione chiara che il governo sta portando avanti fin dal primo giorno”.

Milena Gabanelli nel suo Dataroom sul Corriere della Sera contesta questa affermazione, spiegando che le somme recuperate sono in gran parte frutto dell’ordinaria attività e dell’efficacia di misure precedenti.

Attribuibili al governo sono soltanto 2,9 miliardi, frutto della rottamazione introdotta nel 2023.

Perché nei prossimi anni lo Stato incasserà di meno

La “visione chiara” del governo sulla lotta all’evasione fiscale appare in contrasto con quanto fatto finora e con le leggi varate dall’esecutivo.

Il cui impatto, per via dei tempi lunghi degli accertamenti fiscali, si vedrà soltanto nei prossimi anni.

È “diffusa la convinzione che nei prossimi anni si incasserà di meno perché il governo Meloni ha cambiato le regole”, afferma Gabanelli.

A partire dal concordato preventivo biennale, una delle misure bandiera della riforma fiscale del governo introdotta nel 2024: una norma “che può tradursi in una forma di evasione legalizzata o, più correttamente, in una sottotassazione consentita”.

L’esecutivo ha poi indebolito il redditometro, alzando la soglia oltre la quale si può far partire la contestazione: “In pratica fino a 69.500 euro hai carta bianca”.

Ha esteso la rottamazione anche al dovuto fino al 2023 e ha modificato il ravvedimento operoso, togliendo sanzioni e interessi anche se si verserà il dovuto solo dopo aver ricevuto l’avviso da parte delle Entrate.

“Provare a evadere conviene”

Secondo Milena Gabanelli le mosse del governo Meloni sembrano lanciare un messaggio opposto rispetto alle dichiarata volontà di combattere l’evasione fiscale.

Queste norme “suggeriscono che tentare di non pagare le tasse non ha nessuna conseguenza rispetto al pagarle in tempo, poiché si passa da una rottamazione all’altra“.

In sostanza, conclude Gabanelli, il messaggio che passa è: “Provare a evadere conviene, al massimo se ti beccano paghi”.