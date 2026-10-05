Evaso dai domiciliari a Messina e preso al binario a Villa San Giovanni vicino a Reggio Calabria, arrestato

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Era evaso dagli arresti domiciliari a Messina e stava per salire su un treno regionale diretto a nord. Un uomo è stato rintracciato dalla Polizia Ferroviaria al quinto binario della stazione di Villa San Giovanni, dopo la segnalazione dei colleghi siciliani, e arrestato. Il giorno dopo il giudice di Reggio Calabria ha convalidato l’arresto e disposto il ritorno ai domiciliari sotto scorta.

Evaso dai domiciliari, l’arresto al binario di Villa San Giovanni

Come riporta la Polizia di Stato, tutto è partito da una segnalazione della Sezione di Polizia Ferroviaria di Messina.

L’uomo, un cittadino italiano, si era allontanato dalla struttura messinese dove era sottoposto ai domiciliari, in base a una misura cautelare disposta dal Gip del Tribunale di Salerno.

Gli agenti della Polfer di Villa San Giovanni lo hanno individuato nei giorni scorsi al 5° binario dello scalo, mentre aspettava di salire su un regionale in direzione nord.

È stato arrestato sul posto per evasione.

Evasione dai domiciliari, la direttissima a Reggio Calabria e il ritorno a Messina

Il giorno successivo l’uomo è comparso davanti al Tribunale di Reggio Calabria per il processo per direttissima.

Il giudice ha convalidato l’arresto e ripristinato la misura cautelare precedente, disponendo l’accompagnamento immediato sotto scorta nella struttura di Messina.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e per l’uomo vale il principio di non colpevolezza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.

IPA