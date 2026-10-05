Evaso dai domiciliari a Messina e preso al binario a Villa San Giovanni vicino a Reggio Calabria, arrestato
Un uomo evaso dagli arresti domiciliari a Messina è stato rintracciato e arrestato dalla Polfer a Villa San Giovanni.
Era evaso dagli arresti domiciliari a Messina e stava per salire su un treno regionale diretto a nord. Un uomo è stato rintracciato dalla Polizia Ferroviaria al quinto binario della stazione di Villa San Giovanni, dopo la segnalazione dei colleghi siciliani, e arrestato. Il giorno dopo il giudice di Reggio Calabria ha convalidato l’arresto e disposto il ritorno ai domiciliari sotto scorta.
- Evaso dai domiciliari, l'arresto al binario di Villa San Giovanni
- Evasione dai domiciliari, la direttissima a Reggio Calabria e il ritorno a Messina
Evaso dai domiciliari, l’arresto al binario di Villa San Giovanni
Come riporta la Polizia di Stato, tutto è partito da una segnalazione della Sezione di Polizia Ferroviaria di Messina.
L’uomo, un cittadino italiano, si era allontanato dalla struttura messinese dove era sottoposto ai domiciliari, in base a una misura cautelare disposta dal Gip del Tribunale di Salerno.
Gli agenti della Polfer di Villa San Giovanni lo hanno individuato nei giorni scorsi al 5° binario dello scalo, mentre aspettava di salire su un regionale in direzione nord.
È stato arrestato sul posto per evasione.
Evasione dai domiciliari, la direttissima a Reggio Calabria e il ritorno a Messina
Il giorno successivo l’uomo è comparso davanti al Tribunale di Reggio Calabria per il processo per direttissima.
Il giudice ha convalidato l’arresto e ripristinato la misura cautelare precedente, disponendo l’accompagnamento immediato sotto scorta nella struttura di Messina.
Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e per l’uomo vale il principio di non colpevolezza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.