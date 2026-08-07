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È stato eseguito un arresto internazionale nei confronti di un uomo di 43 anni di origini straniere, ricercato per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza, grazie a un’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Savona e dagli agenti del Commissariato di P.S. di Alassio. L’uomo era destinatario di un mandato emesso dall’Autorità Giudiziaria della Macedonia del Nord, dopo essere evaso da un carcere nel 2019.

Mandato internazionale e collaborazione tra forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella mattinata di ieri, quando gli investigatori della Squadra Mobile di Savona, insieme agli operatori del Commissariato di P.S. di Alassio, hanno dato esecuzione a un Mandato di Arresto Internazionale. Il provvedimento era stato emesso dalle autorità della Macedonia del Nord nei confronti dell’uomo, che aveva già ricevuto una condanna a quattro anni di reclusione per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza, reati commessi nel 2017.

L’uomo, dopo essere stato condannato, era riuscito a evadere da un carcere macedone nel 2019, insieme ad altri detenuti. Da allora risultava irreperibile. L’attività investigativa delle forze dell’ordine italiane ha preso avvio a seguito di una segnalazione che indicava la presenza del ricercato presso una struttura ricettiva situata a Ceriale, nel savonese. Questa informazione si è rivelata fondamentale per permettere agli agenti di localizzare l’uomo e predisporre l’intervento.

L’arresto a Ceriale e il trasferimento in carcere

Gli investigatori della Squadra Mobile e del Commissariato di Alassio hanno quindi individuato il sospettato all’interno della struttura ricettiva di Ceriale. Dopo averlo fermato, hanno proceduto all’arresto e, al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Imperia. Qui resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, in attesa dell’avvio delle procedure previste per la cooperazione giudiziaria internazionale.

IPA