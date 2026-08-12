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È stato assicurato nuovamente alla giustizia un ottantenne pluripregiudicato di origine sarda, noto esponente della cosca criminale “Nuova Mala del Brenta”, dopo essere evaso dalla detenzione domiciliare presso una struttura in provincia di Rovigo. L’uomo, già coinvolto in reati contro il patrimonio e traffico di stupefacenti, è stato rintracciato dalla Polizia di Frontiera di Rimini nella serata del 10 agosto, mentre tentava di rientrare in Italia dalla Bulgaria.

Operazione della Polizia di Frontiera: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta grazie a una stretta collaborazione tra la Polizia di Frontiera di Rimini e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP). L’uomo, che aveva lasciato il Centro Servizi Anziani in provincia di Rovigo la mattina del 4 agosto, si era diretto verso la Bulgaria a bordo di un autobus, rendendosi irreperibile.

Chi è il protagonista dell’operazione

L’arrestato è un ottantenne di origine sarda, già noto alle forze dell’ordine per un curriculum criminale che si estende su quarant’anni. Figura di spicco della cosca “Nuova Mala del Brenta”, era stato indagato dalla Procura di Venezia nell’ambito di un’operazione contro il sodalizio criminale, in particolare per il suo ruolo strategico nel traffico internazionale di eroina tra Italia e Bulgaria.

La fuga e la cattura

L’uomo era sottoposto a detenzione domiciliare presso una struttura residenziale in provincia di Rovigo, misura disposta dalla Corte d’Appello di Trieste. Già nel giugno 2023 aveva tentato la fuga dal regime custodiale, ma questa volta aveva pianificato di lasciare il paese, dirigendosi verso la Bulgaria. La sua assenza è stata notata il 4 agosto, quando si è allontanato dal centro a bordo di un autobus.

Le autorità hanno immediatamente avviato le ricerche, attivando la cooperazione internazionale. Il 10 agosto, quando il velivolo proveniente da Sofia è atterrato a Rimini, gli agenti della Polizia di Frontiera sono saliti a bordo e hanno bloccato l’uomo prima che potesse confondersi tra i passeggeri e tentare di dissimulare la propria identità.

Il ruolo della “Nuova Mala del Brenta” e le accuse

L’ottantenne arrestato era considerato un elemento di rilievo all’interno della “Nuova Mala del Brenta”, organizzazione criminale nota per il traffico di stupefacenti e reati contro il patrimonio. La sua attività criminale, secondo le indagini della Procura di Venezia, si era concentrata in particolare sul traffico internazionale di eroina lungo l’asse Italia-Bulgaria, confermando la pericolosità del soggetto e la necessità di un controllo costante.

IPA