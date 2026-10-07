Eve Marie Saint morta in casa a 102 anni, l'attrice premio Oscar aveva girato l'ultimo film nel 2014

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’attrice premio Oscar Eve Marie Saint, una delle ultime dive di Hollywood, che aveva girato il suo ultimo film nel 2014, è morta all’età di 102 anni. Un portavoce della sua famiglia ha annunciato che il decesso è avvenuto per cause naturali nella sua casa di Los Angeles, negli Stati Uniti d’America. Eve Marie Saint si era sposata nel 1951 con il noto regista e produttore tv Jeffrey Hayden, deceduto nel 2016.

Cosa si sa sulla morte di Eve Marie Saint

La notizia del decesso di Eve Marie Saint è stata confermata da The Guardian.

Nella giornata di martedì 6 ottobre, un portavoce della famiglia dell’attrice ha reso noto che la celebre diva di Hollywood è morta per cause naturali nella sua abitazione di Los Angeles, negli Usa.

Chi era Eve Marie Saint e la sua carriera a Hollywood

Nata nel 1924 nel New Jersey, Eve Marie Saint ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo in radio e in tv. Il suo primo film è stato “Fronte del porto“, diretto nel 1954 da Elia Kazan. Nel lungometraggio ha interpretato Edie Doyle, la donna di cui si innamorava il protagonista Terry Malloy, interpretato da Marlon Brando. Per questo ruolo Eve Marie Saint ha vinto il premio Oscar come “Miglior attrice non protagonista“.

Un altro celebre titolo legato al nome di Eve Marie Saint è “Intrigo internazionale“, film del 1959 di Alfred Hitchcock, in cui ha recitato accanto a Cary Grant. L’attrice ha poi preso parte anche ad altri film come “Exodus” (con Paul Newman), “Grand Prix” e “Castelli di sabbia“.

Dagli anni Sessanta in poi Eve Marie Saint ha lavorato in special modo in televisione. Ha vinto anche un Emmy come “Miglior attrice non protagonista” per la miniserie del 1990 “People Like Us“, tratta dal romanzo di Dominick Dunne.

Il suo ultimo ruolo cinematografico è stato quello ricoperto nel film del 2014 “Storia d’inverno“.

Eve Marie Saint era nota come una delle ultime dive di Hollywood.

Chi era Eve Marie Saint e la sua vita privata

Eve Marie Saint si è sposata nel 1951 con Jeffrey Hayden, noto regista e produttore televisivo americano. Dal loro matrimonio sono nati due figli.

Il marito della celebre attrice è morto nel 2016.