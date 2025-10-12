Evelina Sgarbi a Domenica In sul padre Vittorio: "Ho visto i documenti, pesava 47 chili. Mi hanno fatta fuori"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Evelina Sgarbi, dopo l’istanza presentata al Tribunale civile di Roma tramite cui vuole ottenere per il padre Vittorio misure di tutela, è stata ospite a Domenica In. Nel corso dell’intervista, ha spiegato che rifarebbe tutto quello che ha fatto, assicurando di non voler mettere le mani sul patrimonio del genitore. Si è poi parlato del periodo difficile del critico d’arte che nei mesi scorsi ha dovuto affrontare una grave depressione. Sul tema è intervenuto anche Vittorio Feltri.

Evelina Sgarbi: gli attacchi a Sabrina Colle, compagna del padre Vittorio

“Non mi sarei mai aspettata di vederlo così sfigurato”, ha confidato Evelina a Mara Venier, ricordando che il padre è stato ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma per una grave depressione. In quel periodo, sempre come sostenuto dalla figlia, sarebbe arrivato a pesare “47 chili”.

“Come fa a ridursi così visto che non vive da solo?”, si è domandata la giovane, riferendosi alla storica compagna con la quale l’ex sottosegretario alla Cultura convive, Sabrina Colle.

“Mi hanno detto che cerco di mettere le mani sul patrimonio, ma io non ho mai pensato di gestire le sue cose. Ho agito nel suo interesse”, ha spiegato la 25enne, che ha richiesto un amministratore di sostegno per il genitore.

“Ho sempre avuto un rapporto diretto con lui, finché non ha smesso di rispondermi al telefono. Il cellulare non lo gestisce più lui, l’ho visto con i miei occhi”, ha continuato la giovane, dicendo che il 3 gennaio scorso ha ricevuto una chiamata da Sabrina Colle.

Sempre Evelina: “Mi dice che posso andare a trovarli quando voglio. Ma aggiunge: ‘Siamo qui finché non ci sfrattano, perché non riusciamo più a pagare l’affitto. Tuo padre non è in grado, dovrete occuparvene voi figli’”.

La 25enne ha quindi dichiarato di essersi recata in ospedale durante il ricovero e di aver parlato con Sabrina Colle. “Mi ferma e mi dice che lo stato di salute di mio padre doveva rimanere segretissimo. Eppure stava già su tutti i giornali”, ha ricordato.

La figlia di Vittorio Sgarbi a Domenica In: “Mi hanno fatta fuori”

Stando alla sua versione, da allora non sarebbe più riuscita ad avere notizie sul genitore: “Hanno alzato un muro, c’è sempre stato un osteggiamento evidente nei miei confronti. Dopo un mese allora mi sono rivolta all’avvocato Lorenzo Iacobbi: volevamo avere le cartelle cliniche”.

“Ho visionato dei documenti che accertavano che pesava 47 chili, era in un grave stato di malnutrizione”, ha affermato Evelina. Venier le ha domandato quante volte sia poi tornata a trovare il padre. “Non è così facile, mi hanno fatta fuori”, ha chiosato la ragazza.

Evelina a quel punto ha presentato istanza al tribunale per chiedere un amministratore di sostegno: “La depressione ti mina in tutti gli aspetti della vita, ti offusca. Io vorrei la certezza dai medici o da un giudice che lui sta bene e che può prendere decisioni da solo”.

Vittorio Feltri sulla depressione: “Non volevo che i miei figli mi vedessero in quello stato”

Non appena Evelina lascia lo studio, Feltri rassicura sul proprio stato di salute: “Ho imparato a non scivolare più nella depressione e da allora non sono più stato affetto da questo disturbo terribile della mente”. E ammette di non aver visto i suoi figli durante la malattia: “Ho cinque figli, durante questo periodo non ne ho mai voluto vedere uno. Non volevo che mi vedessero alienato”.