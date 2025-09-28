Evelina Sgarbi ancora contro papà Vittorio: "Falsità meschine". L'affondo sugli alimenti arretrati

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

La lite familiare tra Evelina Sgarbi e il padre Vittorio prosegue a suon di smentite. La figlia del critico d’arte ha infatti definito “falsità meschine” alcune recenti dichiarazioni del padre, che avrebbe dichiarato di mantenerla. Evelina ha però tirato in ballo la questione degli alimenti arretrati: Sgarbi non avrebbe pagato le sue rette universitarie, costringendola a interrompere dagli studi.

Evelina Sgarbi smentisce le affermazioni del padre

Prosegue la lite familiare che vede protagonisti Evelina Sgarbi e il padre, il noto critico d’arte, politico e saggista Vittorio.

La figlia di Sgarbi, secondo quanto riportato da Il Corriere, è recentemente intervenuta per chiarire la propria posizione in merito alle recenti affermazioni del padre.

IPA

Evelina Sgarbi

Evelina avrebbe infatti smentito le voci secondo le quali le sarebbero stati offerti 100mila euro per una eventuale partecipazione al Grande Fratello.

Vittorio Sgarbi, inoltre, ha recentemente citato un regalo in favore della figlia, una borsa Dior del valore di 2.800 euro.

“Mi è stata regalata dal direttore di Dior e lui non ha pagato nulla ed è veramente triste che rinfacci un regalo, che peraltro non mi ha fatto”, ha dichiarato.

Le accuse a Vittorio Sgarbi e l’affondo sugli alimenti

Evelina Sgarbi ha inoltre affermato di essere in possesso di alcuni screenshot che confermerebbero la sua versione e che, dunque, smentirebbero le parole del padre Vittorio.

In una nota stampa, inoltre, la figlia del critico d’arte ha smentito diverse dichiarazioni recenti di Vittorio Sgarbi, che ha affermato di mantenerla.

“Devo ancora percepire 33mila euro di alimenti arretrati nonostante richieste e pignoramenti e non ha pagato le mie rette universitarie dopo avermi autorizzato ad iscrivermi”, ha affermato Evelina.

Una situazione per la quale, secondo le informazioni fornite dalla diretta interessata, avrebbe dovuto interrompere gli studi che aveva scelto di intraprendere.

“Falsità meschine, non lo riconosco più”

“Tutte queste falsità meschine mi rattristano, ancor di più in quanto figlia di un uomo che ha avuto sempre come parametri di vita il bello e il giusto (…) Non lo riconosco più”, ha proseguito Evelina Sgarbi.

La figlia di Vittorio Sgarbi ha lasciato intendere che il critico d’arte possa essere “mal consigliato” e “mal gestito” da qualcuno, senza però fare alcun nome o attacco diretto.