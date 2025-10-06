Evelina Sgarbi contro Maria Venier, Alberto Matano e Caterina Balivo: la lettera dall'avvocato ai vertici Rai

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Evelina Sgarbi scrive a viale Mazzini per denunciare la campagna di odio mediatico alimentata dai talk show della Rai. Tramite il suo legale rappresentante, la figlia di Vittorio Sgarbi ha inviato una lettera ai vertici Rai, puntando il dito contro Mara Venier, Alberto Matano e Caterina Balivo. Secondo la 25enne, infatti, i programmi della Tv pubblica riporterebbero una narrazione distorta e imparziale della vicenda della sua richiesta di un amministratore di sostegno per il padre.

La vicenda giudiziaria

Lo scontro interno alla famiglia Sgarbi ha avuto origine dall’istanza presentata dalla figlia minore dell’attuale sindaco di Arpino, nel Frusinate, al Tribunale civile di Roma, per la nomina di un amministratore di sostegno al padre.

Un’iniziativa che Evelina Sgarbi avrebbe preso in seguito al ricovero per depressione dell’ex segretario alla Cultura, ma che ha scatenato l’ira di Vittorio: in diverse interviste il critico d’arte ha affermato che la figlia sia in cerca di visibilità e cercherebbe di ottenere da lui denaro. La prima udienza è fissata il 28 ottobre e il 73enne ha annunciato che si opporrà.

IPA

Vittorio ed Evelina Sgarbi

La disputa, nella quale è intervenuta anche la sorella Alba per prendere le parti del papà, è diventata di dominio pubblico anche in seguito a diverse apparizioni in Tv di Evelina Sgarbi. La 25enne ha però lamentato una ricostruzione dei fatti scorretta da parte di alcuni dei programmi-contenitore di punta del pomeriggio della Rai, senza che fosse presente.

Il suo legale, l’avvocato Lorenzo Iacobbi ha quindi inviato all’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi, ai membri del Cda di Viale Mazzini e ai componenti della commissione di Vigilanza Rai, una lettera, per denunciare la mancanza del principio di imparzialità nella narrazione della vicenda, in particolar modo nelle trasmissioni condotte da Mara Venier, Alberto Matano e Caterina Balivo.

“Si assiste ad una parziale, univoca, distorta e, in alcuni casi, denigratoria ricostruzione dei fatti offerta dagli opinionisti di turno invitati, senza mai, e sottolineo MAI, garantire un contraddittorio attraverso la presenza in studio della sig.ra Evelina Sgarbi e/o dello scrivente difensore – scrive il legale – mi riferisco a trasmissioni di recente andate in onda quali La Vita in Diretta condotto da Alberto Matano, La Volta Buona condotto da Caterina Balivo per finire all’ultima puntata di Domenica In condotto da Mara Venier, all’interno delle quali è stata trattata la vicenda giudiziaria che sarà discussa dinanzi al giudice tutelare di Roma il prossimo 28 ottobre”

La lettera alla Rai

Nella lettera alla Rai, l’avvocato di Evelina Sgarbi ha diffidato le tre trasmissioni di proseguire sulla linea editoriale seguita finora, avvertendo di valutare anche querele e sottolineando la differenza tra l’informazione sulla Tv di Stato e quella che “sta garantendo il gruppo Mediaset che, nella fattispecie, sta svolgendo correttamente il ruolo di servizio pubblico”.

“Al contrario, purtroppo, di quanto stiano offrendo alcuni programmi in Rai, la cui condotta, stante l’impossibilità per il sottoscritto e la mia assistita di esporre in presenza le ragioni dell’iniziativa giudiziaria, sta alimentando una campagna di odio mediatico sui social media che mina l’immagine e l’onorabilità di Evelina Sgarbi, rischiando anche di comprometterne la sua incolumità fisica in considerazione delle minacce che sta ricevendo”