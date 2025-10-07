Evelina Sgarbi figlia di Vittorio preoccupata per il padre, l'attacco a Sabrina Colle: "Non mi piace"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Evelina Sgarbi, la figlia di Vittorio che ha richiesto un amministratore di sostegno per il noto critico d’arte e politico, ha parlato del suo rapporto con il padre, non risparmiando un attacco alla futura moglie, Sabrina Colle: “Non mi piace, negarlo sarebbe scorretto”, ha detto la 25enne.

La richiesta di Evelina Sgarbi di un amministratore di sostegno per Vittorio

Nel corso di un’intervista concessa a La Stampa, Evelina Sgarbi ha spiegato perché ha richiesto un amministratore di sostegno per il padre Vittorio, reduce da un periodo di ricovero per depressione.

“Non è stata una decisione semplice, anzi. Da figlia, vedere un padre che soffre, fragile, è faticoso. Non voglio che qualcuno si approfitti di lui“.

IPA

Vittorio ed Evelina Sgarbi.

Evelina Sgarbi ha raccontato così il momento in cui ha fatto visita al padre in ospedale: “Ero in Thailandia con mio cugino per il mio compleanno. Quando sono tornata, sono andata da lui al Gemelli. Mai avrei pensato di vederlo così“.

Prima ancora, c’era stata una telefonata che l’aveva messa in allarme: “Mi ha chiamata la sua compagna. Ha detto che, se volevo fargli visita, potevo prendere un treno. Che papà non era in grado di fare più niente. Poi ha messo in viva voce e lui ha sussurrato un flebile ‘ciao’. Ho capito che la situazione era grave“.

Sulla richiesta di un amministratore di sostegno per papà Vittorio Sgarbi, Evelina ha tenuto a precisare di volere un amministratore esterno: “Ho 25 anni, lavoro a Milano in un’agenzia di modelle. Non saprei da dove iniziare”. E poi: “Mio padre ha molti beni. A me non interessa a chi vanno, ma non voglio che qualcuno si approfitti di lui e della condizione in cui è”.

Il rapporto tra Evelina Sgarbi e papà Vittorio

Sul rapporto che la lega a papà Vittorio, Evelina Sgarbi ha spiegato: “È un padre complesso, non è facile essere sua figlia. Ho affrontato e continuo ad affrontare un percorso. Parliamoci chiaro, non sono l’unica ad avere un rapporto difficile con lui”.

Secondo Evelina Sgarbi, il padre “è geniale per quanto riguarda l’arte e tante altre cose ma, umanamente, e lo dico in senso buono, non sa gestire le relazioni al meglio“.

Nonostante ciò, la figlia del critico d’arte ha assicurato: “A nostro modo ci vogliamo bene“.

L’attacco di Evelina Sgarbi a Sabrina Colle

Recentemente, Vittorio Sgarbi ha annunciato l’intenzione di sposare la sua compagna Sabrina Colle.

Evelina Sgarbi, nell’intervista a La Stampa, ha sferrato un attacco proprio a Sabrina Colle: “Non mi piace, negarlo sarebbe scorretto. Se lui fosse lucido e cosciente, però… Io voglio solo il suo bene”.