Evelina Sgarbi "iper tranquilla" per la denuncia di Sabrina Colle, la replica e il suggerimento "alla sposa"

Evelina Sgarbi gela Sabrina Colle: la figlia del critico d’arte si dice “iper tranquilla” davanti alla minaccia di querela della compagna del padre. Durante “Dentro la notizia” del 24 dicembre, Evelina ha risposto duramente a Colle, invitandola a preoccuparsi del proprio processo per esportazione illegale di opere d’arte.

Lo scontro tra Evelina Sgarbi e Sabrina Colle

Il clima in casa Sgarbi si fa rovente e assume i contorni di uno scontro frontale che non risparmia colpi bassi e veleni giudiziari.

Al centro della tempesta c’è la recente decisione del Tribunale di Roma riguardo alla salute e alla capacità giuridica di Vittorio Sgarbi.

Se da un lato il giudice Scorza ha escluso, per il momento, la necessità di un amministratore di sostegno, dall’altro ha disposto una perizia tecnica per valutare la capacità del critico d’arte di compiere scelte di “straordinaria amministrazione”.

Questo verdetto ha innescato una reazione a catena che ha visto protagoniste le due donne più vicine al professore: la figlia Evelina Sgarbi e la storica compagna Sabrina Colle.

Il processo per esportazione illegale di un’opera d’arte

Durante la trasmissione “Dentro la notizia” del 24 dicembre, sono state riportate le dichiarazioni al vetriolo di Evelina, che ha risposto senza alcun timore alla nota stampa in cui Sabrina Colle annunciava azioni legali contro di lei.

La giovane Sgarbi si è definita “iper tranquilla” e quasi desiderosa di finire in aula per un confronto diretto.

Secondo Evelina, il tribunale sarà la sede ideale dove far emergere “fatti molto interessanti”, una frase che suona come una vera e propria minaccia neanche troppo velata verso la compagna del padre, definita con sarcasmo come l’“aspirante promessa sposa”.

Il punto più alto della tensione è stato raggiunto quando Evelina ha deciso di “suggerire” a Colle di occuparsi dei propri problemi con la giustizia piuttosto che delle querele contro di lei.

Il riferimento è al processo che vede Sabrina Colle imputata per la presunta esportazione illegale di un’opera d’arte all’estero, un tasto dolente che Evelina ha toccato con chirurgica freddezza.

Il nodo del consulente tecnico

Per la figlia del critico, le minacce di denuncia non sarebbero altro che una conferma della “vera indole” della donna, accusata di essere estremamente nervosa a causa degli sviluppi giudiziari che riguardano il patrimonio e la salute di Vittorio Sgarbi.

Evelina non ha risparmiato stoccate nemmeno sul fronte privato, parlando di un matrimonio che, a suo dire, sarebbe stato rinviato non per scelta spontanea, ma per la pressione derivante dalle indagini e dalle notizie provenienti da Venezia e Arpino.

La tesi della figlia è che il nervosismo di Colle derivi dal fatto che la giudice abbia effettivamente nominato un consulente tecnico, un atto che potrebbe complicare i piani della coppia.