La figlia Evelina preoccupata per Vittorio Sgarbi: “Non sta bene. Ho chiesto l’amministratore di sostegno”

Evelina, la figlia di Vittorio Sgarbi, continua a portare avanti la propria personale battaglia a sostegno del padre. "Mio padre non sta bene" racconta, spiegando di star cercando di garantire al genitore la guida di un "amministratore di sostegno". I dubbi riguardano, tra l’altro, la gestione del patrimonio di Sgarbi, che la figlia non si fida a lasciare in mano all’attuale compagna del critico d’arte, Sabrina Colle.

Evelina Sgarbi chiede l’amministratore di sostegno

Martedì 28 ottobre 2025, si terrà l’udienza che stabilirà se Vittorio Sgarbi è "è in grado in modo autonomo, libero e consapevole di gestire la sua persona e i suoi interessi".

O, se al contrario, "invece è preferibile nel suo esclusivo interesse che venga affiancato finché ce ne sarà bisogno da un amministratore di sostegno".

Ad annunciarlo è l’avvocato Lorenzo Iacobbi, legale di Evelina Sgarbi, figlia del noto critico d’arte.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Evelina ha spiegato che la richiesta di un tutor esterno è "per il bene" del padre.

La nota del legale parla di un "cerchio tragico" che ha consigliato male Vittorio. La figlia ribadisce:

In questo momento, penso che tutti si stiano approfittando di lui e che non si stiano neanche occupando bene della sua salute.

Come sta davvero Vittorio Sgarbi

A Verissimo, la 25enne si è detta preoccupata per la salute del padre: "L’ultima volta che l’ho visto pesava 47 kg, ha avuto una forte depressione, era disidratato".

Sgarbi ribadisce che il genitore "non è curato bene" e che se chi gli è vicino gli fosse davvero affezionato, non avrebbe lasciato che si riducesse "in quello stato".

Pochi giorni prima, Evelina Sgarbi ha presentato una querela nei confronti degli operatori sanitari del Policlinico Gemelli, dove il padre è stato ricoverato.

Si teme che la firma di Vittorio sia stata contraffatta al momento del ricovero e si cerca "chi si sia reso responsabile di precludere ad Evelina la possibilità e il diritto di vere notizie sul reale stato di salute del padre".

I dubbi sulla compagna Sabrina Colle

"Penso che non sia in grado né io, né la sua compagna, né il suo addetto stampa a gestire le cose, anche il patrimonio" afferma a Verissimo Evelina.

La minore dei tre figli di Vittorio Sgarbi nutre profondi dubbi anche verso l’attuale compagna del padre, Sabrina Colle.

"In ospedale mi ha aggredita. Sono rimasta scioccata. – ha confidato – Non c’è mai stata simpatia tra noi".

Le accuse sono dure: "Non credo alle parole di Sabrina Colle che dice che Sgarbi è la sua ragione di vita, se fosse stato così non lo avrebbe lasciato dimagrire così tanto e non avrebbe messo i bastoni tra le ruote con i suoi figli".