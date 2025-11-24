Evelina Sgarbi preoccupata per la salute del padre Vittorio, durante l'intervista Domenica In "s'è accasciato"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Evelina Sgarbi è stata intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo. Durante il faccia a faccia non trattiene critiche e anche insulti rivolti a Sabrina Colle, la compagna del padre Vittorio Sgarbi. Secondo la figlia, il padre sarebbe stato costretto, manipolato o maltrattato per andare in televisione in quella che è apparsa a tutti come un’intervista forzata, nella quale l’uomo presentava stati di dissociazione e malessere. Dice di essere pronta a denunciarli e a fare il bene del padre.

Evelina teme per la vita del padre

Intervistata a Verissimo, Evelina Sgarbi dice di essere arrabbiata per l’ultima apparizione del padre in tv, nella quale si mostra molto fragile. “Trovo che sia stato penoso lo sfruttamento, il maltrattamento di una persona”, dice. Prima era preoccupata, ora si dice arrabbiata perché non è in gioco solo la “salute”, ma proprio la vita del padre. Dice: “Temo proprio per la sua vita, neanche più per la sua salute”.

Secondo Evelina, infatti, non si può, per pubblicizzare un libro, mandare una persona in quello stato in televisione a parlare, con dei tagli evidenti al programma stesso. “Una conversazione che non avrebbe retto”, dice.

Evelina Sgarbi sta aspettando la sentenza per l’amministrazione di sostegno, ma vuole fare anche di più. “Il giudice stesso è messo in difficoltà a prendere una decisione, vedendo come è messo e a decidere se è o meno in grado di gestirsi da solo”, racconta. E aggiunge che lo step successivo è denunciare tutti per “circonvenzione di incapace” e/o “maltrattamento”.

Il rapporto con Sabrina Colle

Evelina Sgarbi ha poi parlato del rapporto con Sabrina Colle, compagna del padre Vittorio. “Sono stufa di farmi prendere in giro”, racconta. “Lei non c’era mai, quando ero piccola”. Confessa che il padre aveva un’altra relazione, provata persino da foto nelle quali si mostrava più felice che con la “compagna ufficiale”.

Evelina è pronta a farsi dare della “figlia cattiva” perché vuole iniziare azioni legali per togliere il padre dalle mani di chi lo sta, secondo lei, maltrattando e sfruttando. Tra queste persone ci sarebbe anche Sabrina Colle, che secondo la figlia è un’approfittatrice.

Il prossimo step, ripete, è denunciare tutti. Secondo lei è “circonvenzione di incapace“. Evelina dice di non sapere neanche che terapie fa il padre e che le nascondono queste informazioni. La figlia dice che “non c’è amore” e che lo stanno lasciando morire.

La terapia al litio

Evelina dice di essere timorosa di andare a trovare il padre. “Devo andare con i carabinieri?”, si domanda. Dice che secondo lei il padre è ricattato o manipolato e quindi dice di amare il suo carnefice.

Non conoscendo la terapia che prende, forse quella al litio, non può dire con certezza se sia solo depressione o altro. “Un’altra persona”, dice riguardando le immagini dell’intervista di Vittorio Sgarbi.