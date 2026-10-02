Evelina Sgarbi "sconvolta" dopo la visita al padre Vittorio al Gemelli, "condizione di sofferenza estrema"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Evelina Sgarbi non nasconde tutto il suo rammarico per non essere stata ascoltata in merito alle sue preoccupazioni per la salute del padre. Uscita dal Policlinico Gemelli di Roma, dove è andata a visitare il padre Vittorio ricoverato in terapia intensiva a causa di un’insufficienza respiratoria, la figlia del critico d’arte è tornata a lanciare recriminazioni contro chi ha ignorato i suoi appelli riguardo le precarie condizioni del 74enne.

Il ricovero di Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi è stato trasferito d’urgenza nel reparto di Rianimazione del Gemelli di Roma nella notte tra mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre, per una polmonite che sarebbe stata causata dal batterio dello streptococco.

Nel bollettino firmato dal direttore del dipartimento, il professor Massimo Antonelli, si legge che le condizioni dell’ex sottosegretario alla Cultura anche se “critiche sono attualmente stabili“.

ANSA

Lo stato di salute del critico d’arte

Secondo quanto ricostruito, la compagna Sabrina Colle avrebbe riferito che il 74enne avrebbe iniziato ad accusare malessere e sintomi simili a quelli di un raffreddore al rientro da una vacanza.

Alla notizia del ricovero, Evelina Sgarbi ha raggiunto il padre in ospedale, sostenendo attraverso una nota diffusa dal suo legale, l’avvocato Lorenzo Iacobbi, come l’aggravamento dello stato di salute del critico d’arte sia conseguenza di una gestione irresponsabile delle patologie del critico d’arte.

Le parole di Evelina Sgarbi

Da oltre un anno, in seguito al ricovero per depressione dell’ex deputato, la 26enne chiede di nominare per il padre un amministratore di sostegno, arrivando allo scontro con lo stesso professore e a presentare istanza in tribunale, respinta però dal giudice.

Di fronte al ricovero in terapia intensiva di Vittorio Sgarbi, la figlia ha accusato chi sta attorno al critico di averlo forzato durante l’estate a stress e a una fatica insostenibile per il suo fisico già debilitato, al solo scopo di farlo partecipare a promozioni ed eventi in tutta Italia.

“Sono stata oggi al Gemelli da mio padre. Sono sconvolta. L’ho trovato in una condizione di sofferenza estrema, che mi ha devastato la mente e che rimarrà in modo indelebile conficcata nel mio cuore” ha dichiarato Evelina Sgarbi dopo la visita al padre

“Purtroppo il mio grido di dolore non è stato ascoltato in tempo – ha denunciato in una nota – E io oggi mi ritrovo con mio padre in rianimazione circondato dalle stesse persone che lo hanno trascinato ed esibito tutta l’estate, incuranti dello stress e della fatica immane a cui hanno sottoposto un fisico già fortemente debilitato da tutte le patologie in corso”.