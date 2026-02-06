Evita Polidoro, l’intervista alla giovane cantautrice: “Ho imparato a dire no e a stare bene”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un momento, nella vita di chi fa musica, in cui il palco smette di essere casa e diventa peso. Evita Polidoro ci è passata. Dopo anni intensi, tra collaborazioni prestigiose, tour e studi che l’hanno formata, ha vissuto un crollo improvviso: un burnout fisico e mentale che l’ha costretta a fermarsi e a ripensare tutto: “Non ce la facevo più. Non reggeva il corpo, non reggeva la testa. E con loro, nemmeno la musica”. Da lì nasce la Evita Polidoro di oggi: più lucida, più onesta con se stessa, meno disposta a dire sì per abitudine. Lo racconta in due nuovi brani – comelecosechenonvogliofare e I See Big Changes – che sono il primo passo di una rinascita. Il primo è una resa dei conti con il bisogno di compiacere tutti, un pezzo nato quasi per premonizione, quando ancora non era chiaro cosa stesse succedendo. Il secondo è un tributo a ciò che l’ha formata musicalmente: il post-punk, la sperimentazione, la voce di chi – come Lee Ranaldo dei Sonic Youth – ha saputo restare libero. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Evita Polidoro si racconta senza filtri: dall’ansia di non essere abbastanza all’orgoglio di produrre in autonomia; dalle difficoltà di essere una batterista donna ai piccoli riti prima di salire sul palco. Con delicatezza, ironia e una sincerità rara, parla della paura di perdersi e della forza che serve per ritrovarsi.

Come si descriverebbe, Evita, al di là della musica?

“Direi che sono una persona esuberante, ambiziosa… e anche caciarona, passatemi il termine. Sicuramente sono molto diretta, sincera, estremamente sensibile. A volte mi definisco simpatica, anche se, lo ammetto, posso essere una gran rompiscatole. Mi piace far ridere, essere quella che tiene su l’umore del gruppo. È un aspetto che mi porto dietro dalla mia famiglia. Posso essere piuttosto comica, anche nella mia goffaggine. Mi capita spesso, e in un certo senso lo rivendico”.

È interessante che abbia scelto di descriversi partendo dai difetti. È un modo per proteggersi o per disinnescare il giudizio?

“Mi piace questa interpretazione, grazie. Forse è una strategia inconscia, una specie di: ‘le dico subito chi sono, così poi non si sorprende’. Di solito si tende a enfatizzare i lati migliori, mentre io preferisco mettere le mani avanti. Può sembrare mancanza di autostima, ma forse è solo un modo per essere più autentica, più trasparente”.

E quando entra in gioco la musica? C’è un cambiamento?

“Sì. Quando faccio musica, acquisto quella fiducia in me stessa che nella vita di tutti i giorni spesso mi manca. Divento più seria, precisa, professionale. La musica è la cosa a cui tengo di più, forse l’unica in cui sento davvero di avere qualcosa da dire. Non è una pressione: è qualcosa che arriva naturale. Nella musica voglio puntare in alto. E, rispetto a come sono nella quotidianità (solare, buffa, anche un po’ clown), mi piace mostrare il mio lato più profondo, più sensibile. Anche quello più oscuro, tra virgolette. Non voglio nasconderlo. Anzi, mi interessa renderlo visibile e riconoscibile”.

Com’è nato il suo rapporto con la musica?

“È entrata in casa mia in modo naturale. I miei genitori l’hanno sempre frequentata, anche se solo a livello amatoriale. Non è mai diventata una professione, ma l’ambiente c’era, e io mi ci sono avvicinata per curiosità. Quella curiosità, per fortuna, ce l’ho ancora. Poi, col tempo, è diventata un bisogno vero e proprio. Certo, ci sono momenti di crisi in cui ti viene da odiare quello che fai, da rimettere tutto in discussione. Ma poi capisci che è lì che devi stare. È come se non potessi farne a meno”.

Ci sono stati momenti in cui ha seriamente pensato di mollare?

“Sì. Ricordo bene il secondo anno del triennio a Siena Jazz. Era un periodo di grande crescita, affrontavo repertori nuovi. Ma ho avuto una crisi forte, perché il livello era molto alto. Anche se l’ambiente non era competitivo, ero io a mettermi sotto pressione. Mi sembrava di dover essere scelta più spesso, di dover emergere di più. Avevo l’autostima sotto i piedi. Eppure, c’era stima, c’era interesse. Ma io non riuscivo a percepirlo. Grazie ai miei professori e agli amici, ho rimesso le cose in prospettiva. E da lì è iniziata una risalita. Mi sono sentita più ambiziosa, più motivata, più aperta a nuove collaborazioni. Senza più commiserarmi o pensare: ‘le opportunità non arrivano’”.

Poi c’è stata una seconda crisi, più recente.

“All’inizio del 2023. Dopo anni molto intensi, in cui sono stata spesso sballottata da un progetto all’altro, ho raggiunto un punto di burnout. Il corpo non ce la faceva più. E quando crolla il corpo, crolla tutto. Non è che odiassi la musica, ma non riuscivo più a sostenerla. Era una stanchezza profonda, fisica e mentale. Molto più forte della crisi vissuta all’università. Rialzarsi è stato durissimo. Avevo perso l’entusiasmo, e quello era sempre stato il mio motore”.

Quando si perde l’entusiasmo, quanto è difficile anche solo immaginare un nuovo inizio?

“È difficilissimo. Anche perché non lo vuoi accettare. Sai che è solo un momento, ma ci sei dentro e ti sembra eterno. Ti dici che passerà, ma intanto ci stai. Il fallimento può arrivare in qualsiasi momento, e bisogna lavorarci. Io l’ho fatto, anche in terapia. Ho imparato ad accettare anche i pensieri più bui, quelli che fanno paura. È facile averli, ma si possono affrontare. Alla fine, ti rialzi. Ti aggrappi a quello che hai, soprattutto alle persone. Se hai una rete forte, relazioni vere, amici sinceri, allora trovi la forza anche quando pensi di non averne più”.

C’è qualcosa che si è detta, o che qualcuno le ha detto, e che l’ha aiutata a ripartire?

“Sì. Una frase del mio psicologo che mi è rimasta impressa. In un momento molto difficile mi ha detto: ‘Questa è la rincorsa prima del grande salto’. Mi ha fatto sorridere, perché Il grande salto era anche una canzone che avevamo scritto io e la mia band ai tempi di Sanremo Giovani. Una coincidenza che mi ha colpita, come un cerchio che si chiudeva. Mi ha ridato fiato”.

Dopo quella crisi, qual è stato il primo obiettivo che si è data?

“Stare meglio. Ho avuto davvero paura, perché stavo molto male. Quindi la priorità è stata tornare lucida, capire chi volevo essere e cosa volevo fare. Cercare la versione migliore di me, pur sapendo che cambia continuamente. Non è facile starle dietro, ma quella è la direzione giusta: stare bene, essere presente nella mia vita. Non sopravvivere, ma viverla. Questo è il punto di partenza per tutto il resto”.

Quando ha scritto comelecosechenonvogliofare?

“All’inizio del 2024, quando ho cominciato a sentire i primi segnali di stanchezza profonda. Era un periodo in cui mi sentivo costretta a dire sempre di sì, e iniziavo ad avvertire disagio. Il mio corpo mi mandava segnali: forse dovevo fare delle scelte, cambiare alcune amicizie, certe dinamiche. Solo dopo aver scritto il brano ho capito davvero cosa stavo raccontando. All’inizio è uscito di getto, come spesso succede quando si scrive sotto pressione emotiva. Riascoltandolo oggi, mi colpisce quanto le cose siano cambiate. In quel momento non avevo ancora consapevolezza di ciò che stava accadendo. Era come una premonizione”.

Il brano ruota molto attorno al dire “no”. È qualcosa che ha imparato da poco?

“Dire ‘no’ è difficile. Ma da quando ho iniziato a farlo, sto molto meglio. Nell’ultimo anno ci ho lavorato. Ovviamente senza mancare di rispetto, ma imparando ad ascoltarmi di più. A capire quali sono i miei reali bisogni. Non è un automatismo, ci sto ancora lavorando, ma è fondamentale per stare in equilibrio”.

Nel mondo musicale, quanto è difficile restare fedeli a se stessi?

“Molto. La sfida è restare coerenti con i propri ideali, senza scendere a troppi compromessi. Cerco di restare sincera con me stessa. Non riuscirei a fare qualcosa che va contro il mio gusto o le mie esigenze. Per fortuna ho una squadra che mi sostiene in questo. Anche con Columbia, la mia etichetta discografica, c’è stata apertura verso un progetto più personale, forse meno commerciale. E questo mi ha dato la forza di andare nella direzione che sento mia”.

Nel brano ha curato anche la produzione. Cosa ha significato per lei?

“Un passo importante, anche in termini di indipendenza. Ho iniziato a usare il computer con curiosità, anche se non ho una mente particolarmente tecnica. Ma sentivo il bisogno di esplorare nuove strade creative. Ho cominciato in modo semplice, poi ho chiesto supporto a persone più esperte, perché volevo un risultato curato. Quel primo passo ha riacceso la voglia di scoprirmi. Continuo a suonare la batteria, ma sentivo l’esigenza di integrare altri elementi: computer, sintetizzatori. Amo scrivere da sola, nella mia stanza. Non ho uno studio o una sala prove, quindi mi arrangio con ciò che ho. Ed è proprio da lì che nasce la spinta a valorizzare le mie risorse”.

Tra le persone con cui ha lavorato per I See Big Changes, c’è anche Lee Ranaldo. Che tipo di incontro è stato, anche sul piano umano?

“Purtroppo, solo a distanza, perché lui vive a New York e io a Roma. Ma da entrambe le parti c’è il desiderio di incontrarci di persona. Probabilmente verrà in Italia in primavera per alcuni concerti, e spero davvero di riuscire almeno a scambiare due parole, a stringergli la mano. Sarebbe bellissimo, anche perché lo seguo da sempre. Oltre a essere il chitarrista dei Sonic Youth, è un artista che ama la sperimentazione, e questo per me è fondamentale. Ha anche un progetto solista di improvvisazione radicale, che adoro. Quindi collaborare con lui ha per me un valore ancora maggiore”.

I See Big Changes ha un sound molto internazionale, lontano dai canoni del pop mainstream. È una direzione che sente sua?

“La sento mia. In realtà ascolto generi molto diversi, e quando uscirà tutto il disco si sentiranno chiaramente le influenze che mi attraversano. Anche ascoltando solo i primi due singoli è evidente che dentro di me convivono più anime, più sfaccettature. E non voglio zittirne nessuna. I See Big Changes è un omaggio al suono post-punk che amo da sempre. È nato nella mia stanza, come uno dei primi esperimenti di pre-produzione: ho registrato da sola basso e chitarre, con suoni volutamente grezzi. Poi sono intervenute altre persone più esperte, ma l’anima del pezzo viene da lì, da me. È una delle parti di me che sento più autentiche, oggi”.

Questa apertura alla sperimentazione viene anche da NEROVIVO? Cosa si è portata dietro da quel primo disco?

“Sicuramente la voglia di improvvisare, di riscoprire continuamente anche il mio strumento principale, la batteria. In questo disco canto molto, certo, ma la batteria resta ciò che mi rappresenta di più. Poi c’è l’amore per le chitarre, che era già presente in NEROVIVO e che ho voluto approfondire ancora di più. Forse mi manca un po’ la dimensione più ambientale, più strumentale, che cerco comunque di mantenere viva. Sono anche appassionata di colonne sonore, e il mio sogno è scriverne una. Lo dico davvero: CHIAMATEMI, VI PREGO. È un grido disperato, ma ci credo”.

Quanto di quella libertà che sentiva in NEROVIVO è rimasta anche in questo nuovo lavoro?

“Tanto. NEROVIVO era un disco molto sperimentale, e anche questo lo è, seppure in modo più consapevole. La ricerca di apertura e libertà è la stessa. Voglio tenermi aperta, non definirmi troppo. Anche se il suono è forse più nitido, la voglia di esplorare non si è spenta”.

Si parla ancora troppo poco di batteriste donne. Sente ancora questo pregiudizio?

“Sì, purtroppo sì. È un tema che torna da anni, e spero davvero che un giorno non ci sarà più bisogno di parlarne, perché sarà diventato normale. Ma oggi non è ancora così. C’è ancora l’idea che una musicista donna debba per forza essere la cantante. È una cosa che mi stanca e mi infastidisce. L’anno scorso avevo pensato di aprire una rubrica su Instagram per raccogliere tutte le frasi sessiste che mi vengono rivolte. Succede spesso, e non solo da parte degli uomini: anche da donne. Ricordo, ad esempio, una fotografa che a Umbria Jazz mi disse qualcosa tipo: ‘Hai visto quante belle esperienze stai facendo… visto che sei donna’. Come se fossi lì solo per quello. E questo ti fa sorgere dubbi: sono qui per merito o per il mio genere? È un tarlo che ti porti dentro”.

E quando accadono episodi del genere, riesce a rispondere?

“Ora sì, ho imparato a farlo. All’inizio lasciavo correre, ma col tempo ho trovato la forza di reagire. Una delle frasi più assurde che mi hanno rivolto è stata da parte di un fonico, dopo un concerto. Si è avvicinato e mi ha detto: ‘Comunque sei brava, non pensavo riuscissi ad arrivare fino alla fine’. Non gli ho mai chiesto cosa intendesse: pensava che servissero muscoli per suonare la batteria? Non lo so. Ma è una frase assurda. Anche se oggi riesco a riderci sopra, so che certe parole ti restano addosso. Entrano nella testa, ti fanno dubitare del tuo valore. Con il tempo ho imparato a scacciarli, ma all’inizio, soprattutto nei primi ingaggi, quei dubbi erano molto presenti”.

Ha di recente suonato live all’Eurosonic: com’è andata?

“È stato tutto molto veloce. Talmente veloce che ho realizzato davvero cosa era successo solo due giorni dopo. Era un periodo intenso, con viaggi, fatica… ma ci tenevo tantissimo a esserci, perché l’anno prima avevo dovuto rinunciare per motivi di salute. Quindi per me era un traguardo importante. Certo, è stato anche stressante, con un soundcheck rapidissimo, tutto di corsa. Ma poi, quando abbiamo suonato, mi sono resa conto: eravamo davvero all’Eurosonic, un festival incredibile. E sono felice di esserci stata”.

Che rapporto ha oggi con il palco?

“Negli ultimi tempi è tornata quell’ansia sana prima di salire sul palco. Prima era diventato tutto più meccanico, una routine. Adesso invece sento di nuovo quella scarica, quell’adrenalina che può far andare bene o male un concerto, a seconda di come la gestisci. Mi prendo sempre due minuti da sola prima di salire, per respirare e concentrarmi. Poi magari scherzo con gli altri, per alleggerire. Ma so che appena metto piede sul palco, devo lasciar andare l’ansia. Mi è successo anche di commuovermi durante il primo pezzo, proprio per liberarmi. Poi, da lì, tutto scorre”.

E ora, con lo sguardo al futuro, cosa si aspetta?

“Negli anni ho imparato a gestire le aspettative. Non è facile, perché sono una sognatrice, ma cerco di restare con i piedi per terra. Sono ambiziosa, sì, ma con cautela. In questo momento penso già ai prossimi brani, a nuove collaborazioni. Mi piacerebbe lavorare con persone che stimo, magari tornare a esplorare il mondo jazz toscano che avevo messo da parte. Mi piace stare in più mondi: rock, pop, jazz. Senza sfinirmi come ho fatto in passato, ma scegliendo con cura dove voglio essere”.

C’è qualcosa che non le ho chiesto e che avrebbe voluto dire?

“Non lo so. Mi pare di aver detto davvero tanto (ride, ndr). Però vorrei aggiungere una cosa: spero che questo disco arrivi nel modo giusto. C’è molta sincerità dentro. Mi dispiace che, facendo uscire solo i singoli, i brani vengano a volte estrapolati dal loro contesto. Non vedo l’ora che esca tutto l’album, perché ha una struttura circolare, come NEROVIVO. Dall’inizio alla fine c’è un filo che tiene insieme ogni pezzo. È un racconto, un percorso. E credo che oggi ci sia davvero bisogno di raccontare così”.