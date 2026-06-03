Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per detenzione di arma clandestina e ricettazione a Casal di Principe (Caserta), dove un uomo armato è stato bloccato in una caffetteria del centro cittadino nella serata del 2 giugno. L’azione tempestiva dei militari ha permesso di scongiurare conseguenze più gravi, dopo che una segnalazione aveva indicato la presenza dell’individuo armato all’interno dell’esercizio pubblico. L’uomo, un 40enne di origini albanesi domiciliato nel Casertano, è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Intervento dei Carabinieri dopo la segnalazione di un uomo armato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’allarme è scattato intorno alle 19.35 del 2 giugno, quando una chiamata alla Centrale Operativa ha segnalato la presenza di un uomo armato all’interno di una caffetteria situata in una delle zone più frequentate di Casal di Principe. La segnalazione ha immediatamente attivato una pattuglia del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia locale, già impegnata nei servizi di controllo del territorio.

Giunti rapidamente in via Baracca, i Carabinieri hanno individuato l’uomo segnalato, che ha assunto un atteggiamento sospetto dirigendosi verso una zona secondaria dell’esercizio commerciale. Dopo pochi istanti, l’individuo è tornato nella sala principale, ma i militari sono intervenuti senza esitazione, procedendo al controllo e alla messa in sicurezza del soggetto.

La perquisizione e il ritrovamento dell’arma

Durante la perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto un proiettile calibro 7,65 e materiale compatibile con la manutenzione di armi da fuoco. Nel frattempo, una seconda pattuglia è intervenuta in ausilio per effettuare un’ispezione accurata dell’area dove l’uomo si era diretto poco prima. L’attività ha portato alla scoperta, all’interno di un cestino dei rifiuti nella zona retrostante del locale, di una pistola priva di matricola, modificata e munita di caricatore con una cartuccia. L’arma è stata immediatamente sequestrata dai militari.

Determinante per la ricostruzione dei fatti è stata la collaborazione del personale presente nella caffetteria, che ha fornito informazioni utili agli investigatori. Inoltre, sono state acquisite le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del locale, che hanno permesso di attribuire all’uomo il possesso dell’arma pochi istanti prima dell’arrivo dei Carabinieri.

L’arresto e le accuse

Al termine degli accertamenti, il soggetto, un 40enne di origini albanesi domiciliato nel Casertano, è stato arrestato con le accuse di detenzione di arma clandestina e ricettazione. L’autorità giudiziaria, informata dell’accaduto, ha disposto il trasferimento dell’uomo presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Proseguono ora le indagini per accertare la provenienza dell’arma sequestrata e per ricostruire eventuali ulteriori responsabilità legate alla sua detenzione.

IPA