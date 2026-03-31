Ex assessori indagati per la vendita di San Siro, avrebbero favorito Inter e Milan per l'acquisizione

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Si allarga l’indagine sulla vendita dello stadio San Siro di Milano. La guardia di finanza ha effettuato perquisizioni negli uffici del Comune e nelle abitazioni di diversi indagati. Tra loro ci sono gli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris, il direttore generale Christian Malangone e alcuni manager e consulenti di Inter e Milan. L’ipotesi è che le due società siano state favorite per la vendita del Meazza.

Indagini sulla vendita di San Siro, nuove perquisizioni

Nella mattinata di oggi, 31 marzo, la guardia di finanza ha effettuato una serie di perquisizioni nell’ambito delle indagini sulla vendita dello stadio San Siro di Milano.

I militari si sono presentati negli uffici del Comune, alla M-I Stadio di Milan e Inter e nelle abitazioni di diversi indagati.

ANSA

I reati ipotizzati nell’inchiesta, coordinata dai pm Giovanna Cavalleri, Paolo Filippini e Giovanni Polizzi e condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Milano, sono turbativa d’asta e rivelazione del segreto di ufficio.

Indagati ex assessori e manager di Inter e Milan

Nove gli indagati, tra cui il direttore generale del Comune di Milano, Christian Malangone, braccio destro del sindaco Beppe Sala.

Poi Giancarlo Trancredi, assessore all’Urbanistica fino all’estate 2025 e responsabile unico del procedimento della vendita dello stadio, già indagato nell’inchiesta sull’Urbanistica a Milano.

Simona Collarini, ex responsabile del settore Rigenerazione urbana del Comune, e Ada De Cesaris, assessora all’Urbanistica nella giunta Pisapia e consulente dell’Inter nell’affare dello stadio.

Ci sono poi due manager dell’Inter, l’ex amministratore delegato Alessandro Antonello e il procuratore Mark Van Huuksloot, e Giuseppe Bonomi, presidente di Sport Life City, controllata del Milan.

Infine Fabrizio Grena e Marta Spaini, consulenti delle due società.

L’ipotesi: Inter e Milan favorite per l’acquisizione dello stadio

L’ipotesi che la procura vuole verificare è se la vendita dello stadio Meazza, per cui il Comune ha incassato 197 milioni di euro, sia stata un’operazione che possa aver favorito gli interessi privati di Inter e Milan a scapito dell’interesse pubblico.

Il sospetto è che l’avviso pubblico del 2025, l’”atto equipollente” al bando di gara previsto dalla legge sugli stadi del 2011, sia stato fatto su misura per le due società.

Le perquisizioni di oggi (con i sequestri dei cellulari degli indagati) si sono resi necessari in seguito all’esame dei contenuti di chat e mail raccolti nella maxi indagine sulla gestione dell’urbanistica a Milano.

Da quelle chat, riporta il Corriere della Sera, sarebbero emerse alcune fughe di notizie relative a bozze di delibere comunali sulla vicenda San Siro.