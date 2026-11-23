Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

L’ex calciatore Alessandro Esposito è finito al centro delle polemiche e ha richiamato l’attenzione di Fuori dal Coro, programma condotto da Mario Giordano, per aver occupato la casa di una donna a Montesilvano. La proprietaria, che da settembre 2025 non riceve il pagamento dell’affitto da parte di Esposito, ha denunciato più volte l’uomo, su cui pende anche lo sfratto per morosità. Ed Esposito, davanti alle telecamere del programma, si è mostrato nervoso e aggressivo, minacciando anche la troupe presente.

Alessandro Esposito, l’ex calciatore che non paga l’affitto

La vicenda si trascina ormai da più di un anno, dal settembre 2025, quando Esposito entrò ad affittuario nella casa della signora Liudmila. Ma sin dall’inizio la donna non ha ricevuto alcun pagamento per l’occupazione lecita dell’appartamento a Montesilvano. Esposito, di fatto, si è stabilito presso l’abitazione della donna, senza mai pagare l’affitto.

Liudmila ha più volte denunciato il fatto, ottenendo anche la convalida dello sfratto per morosità nei confronti dell’ex calciatore che però, ad oggi, non ha liberato l’appartamento. Una denuncia che è arrivata fino a Fuori dal Coro, programma di Mario Giordano, che si occupa spesso dei problemi di proprietari di casa vittime di occupazioni nel segmento "Ladri di case".

La storia di Liudmila ed Esposito

La signora Liudmila da mesi cerca di riappropriarsi del proprio appartamento, senza fortuna. Nonostante il provvedimento di sfratto, infatti, Esposito non ne vuole sapere di lasciare l’abitazione. E la proprietaria, suo malgrado, deve affrontare tutte le spese per la gestione dell’immobile.

Dal pagamento delle spese condominiali, a Tari e altre tasse, infatti, la donna è in regola con tutto. Ma le spese sono lievitate fino a 15mila euro, una situazione difficilmente gestibile. Soprattutto perché, come ammesso a Fuori dal Coro, oggi la donna non ha un lavoro e neanche una casa. È costretta a vivere ospitata a casa della figlia.

Difficoltà su difficoltà, come ammesso nel servizio della trasmissione Mediaset. Ma Esposito, noto alle forze dell’ordine per altri problemi con la giustizia, non ne vuole sapere di lasciare la casa.

Le minacce di Esposito alla troupe di Fuori dal Coro

Sorpreso per strada dalla troupe del programma, Alessandro Esposito ha tentato la fuga per evitare il confronto. Ma braccato dall’inviato, non è riuscito a scappare.

Nel confronto col giornalista, l’ex calciatore si è mostrato nervoso e alterato, tanto da minacciare chiaramente l’inviato. "Vi faccio una faccia così", ha mimato, per poi chiedere apertamente di allontanarsi. "Vi gonfio", ha poi minacciato.

Anche Liudmila è stata bersaglio di minacce, con il giornalista di Fuori dal Coro che ha provato a difenderla.

Chi è Alessandro Esposito

Ex calciatore, Alessandro Esposito ha fatto parlare di sé di più fuori dal campo che per le prodezze col pallone. L’uomo, infatti, in passato ha avuto precedenti problemi con la giustizia, tra cui alcune condanne per truffa.

Fu denunciato da Elia Benedettini, portiere della nazionale di San Marino. L’estremo difensore, infatti, venne truffato da Esposito che si finse procuratore intascandosi dei soldi con false promesse. Il classe 1980, infatti, nel 2015 assicurò al padre di Benedettini che il portiere avrebbe giocato per la squadra spagnola Esportivo Lleida, chiedendo 3.500 euro per coprire le spese necessarie a gestire le pratiche di ingaggio e dei viaggi di lavoro.

Poco prima della partenza, però, saltò tutto e Benedettini venne "spostato" verso Carpi dietro richiesta di ulteriori soldi da corrispondere a Esposito. Il padre, fiutando la truffa, prese contatti con la società e scoprì che non c’era alcuna trattativa.

Da lì la denuncia per truffa, con la condanna per Esposito arrivata negli anni successivi.