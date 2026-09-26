Ex calciatore Osvaldo in terapia intensiva dopo essere stato operato d'urgenza al polmone, prognosi riservata

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L’ex calciatore Pablo Daniel Osvaldo, che ha giocato per Roma, Juventus, Inter e anche per la Nazionale italiana, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Llavallol, in Argentina, a seguito di un’operazione chirurgica effettuata d’urgenza. La sorella lo avrebbe trovato in condizioni critiche e lo avrebbe fatto ricoverare. La prognosi è per il momento riservata.

Osvaldo in terapia intensiva: come sta

Il quotidiano argentino Clarin, tra i più diffusi del Paese, ha riportato che l’ex calciatore italiano Pablo Daniel Osvaldo si trova ricoverato da giovedì 24 settembre in terapia intensiva all’ospedale di Llavallol, proprio in Argentina.

Osvaldo sarebbe stato operato d’urgenza per un versamento pleurico, un accumulo di liquido nel torace che fa pressione sui polmoni, causando difficoltà respiratorie. La sua prognosi è al momento riservata.

ANSA

Sarebbe stata la sorella di Osvaldo a trovare l’ex calciatore di Roma, Juventus e Inter in condizioni critiche nella sua abitazione di Banfield, un sobborgo di Buenos Aires.

I problemi di salute di Osvaldo

Negli ultimi anni le condizioni di salute di Osvaldo hanno più volte destato preoccupazione. Nel 2024 era stato lo stesso calciatore ad ammettere di avere seri problemi di dipendenze e di depressione.

In quell’anno aveva anche diffuso un video sui suoi profili social, chiedendo aiuto per superare la malattia:

“Sto facendo un trattamento psichiatrico, è difficile uscirne. Ritorno a cadere nelle dipendenze di alcol e droga e mi allontano dalla gente che amo. In passato sono stato un calciatore top, ero una persona completamente differente, orgogliosa e sicura di sé. Quello che sono oggi è un uomo che non riconosco” diceva Osvaldo nel video.

La carriera di Osvaldo

Buona parte della carriera di Osvaldo si è svolta proprio in Italia. Arriva nel nostro Paese all’Atalanta, nel 2005, ma da lì, fino al 2010, non riesce a trovare continuità, passando per Lecce, Fiorentina e Bologna.

Esplode in Spagna, all’Espanyol, dove segna 20 gol in una stagione e passa alla Roma, dove nelle due stagioni successive, tra 2011 e 2013, segna 27 gol.

Da lì passa al Southampton, in Inghilterra, ma torna due volte in Italia, alla Juventus che vincerà lo scudetto nel 2014 e all’Inter l’anno successivo.

Nazionale italiano fin dalle giovanili, ha partecipato a una spedizione olimpica nel 2008, segnando un gol, e con la Nazionale maggiore ha segnato 4 reti in 14 presenze.