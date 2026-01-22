Ex compagni di scuola di Andrea Sempio sentiti sul video in aula, per Cataliotti "lui non teme la verità"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Sommarie informazioni testimoniali, per brevità definite SIT. Questa la ragione della novità arrivata dalle nuove indagini sul delitto di Garlasco: gli inquirenti hanno convocato cinque ex compagni di scuola di Andrea Sempio e li avrebbero interrogati su quel video girato nel marzo 2007 che lo ritrae insieme ad altre persone all’interno di una scuola. Secondo le indiscrezioni gli investigatori stanno cercando di ricostruire le frequentazioni di Sempio in quel periodo. Appresa la notizia, l’avvocato Liborio Cataliotti ha riferito che il suo assistito “non ha paura della verità”.

I carabinieri convocano gli ex compagni di Andrea Sempio

La notizia è arrivata in diretta durante la puntata di Ignoto X andata in onda giovedì 22 gennaio. L’inviato Carmelo Schirinnà, in collegamento dalla caserma dei carabinieri di via Moscova a Milano, ha riferito allo studio di Giuseppe Rinaldi “una notizia, non un’indiscrezione”, quindi un dato certo.

In questi giorni i militari avrebbero convocato e interrogato almeno cinque ex compagni di scuola di Andrea Sempio, a titolo di persone informate sui fatti.

Secondo il corrispondente gli inquirenti, con questa convocazione, vogliono capire se Andrea Sempio frequentasse altre compagnie.

Inoltre, sempre secondo Schirinnà, i carabinieri avrebbero fatto domande per avere più informazioni sul video del marzo 2007 che ritrae Sempio all’interno di una scuola, ma solo in termini di frequentazioni. Nessun quesito, va precisato, è stato rivolto sulla possibile riproduzione del video dal computer di Chiara Poggi il giorno 10 agosto 2007, tre giorni prima dell’omicidio.

L’intervento di Liborio Cataliotti

In collegamento con lo studio del format condotto da Giuseppe Rinaldi, l’avvocato Liborio Cataliotti – che insieme alla collega Angela Taccia assiste Andrea Sempio – apprende dunque una notizia che fino al 22 gennaio non era nota.

Incalzato su questo dettaglio inedito, Cataliotti spiega che “una possibile audizione era nell’aria” e aggiunge che “avevamo diffidato il nostro assistito dall’avere contatti con i compagni di allora” per non “rischiare di inquinare le prove” ma soprattutto perché “non temiamo assolutamente la verità”.

Le novità sull’inchiesta Garlasco annunciata da Cataliotti

Durante la stessa puntata Liborio Cataliotti, infine, ha annunciato che insieme alla collega Taccia ha “redatto una richiesta di incidente probatorio” alla condizione che si svolga “con contraddittorio“. Il motivo è legato all’impossibilità di consultare “l’attività peritale” svolta sui computer di Alberto Stasi e di Chiara Poggi.

La difesa dell’indagato non ha “alcun riscontro” dell’attività richiesta in quanto, secondo le regole processuali, la copia forense dei due dispositivi non può essere “nelle nostre disponibilità”. Quel materiale, infatti, fa parte del fascicolo relativo a Stasi al quale ha avuto accesso “anche la difesa Poggi”.

Tutto questo perché “non abbiamo paura della verità”, conclude Liborio Cataliotti.