Ex consigliera Maria Vittoria Ienca muore schiacciata da letto contenitore, è sorella del dirigente della Samp

Maria Vittoria Ienca, sorella del segretario generale della Sampdoria Massimo Ienca, è morta ad Alassio, in provincia di Savona, tra la notte della domenica di Pasqua e il lunedì dell’Angelo. Un decesso tanto tragico quanto inimmaginabile: la donna 62enne è rimasta incastrata nel contenitore del letto matrimoniale. A ritrovarla senza vita il marito.

Alassio, morta Maria Vittoria Ienca. Il fratello: “Dolore enorme”

Maria Vittoria Ienca, chiamata da tutti “Chicca”, era una persona molto nota ad Alassio. Ex consigliera comunale con delega alla Cultura, era conosciuta anche per la sua attività commerciale (era titolare di Pietro Briozzo Arredamenti, uno storico negozio del centro).

Il primo ad accorgersi della sua morte è stato il marito che, intorno alle quattro del mattino, ha notato che nella camera della moglie la luce era accesa.

Entrato nella stanza ha visto la donna incastrata nel letto contenitore. Immediatamente ha chiamato i soccorsi che, giunti sul posto, hanno tentato di rianimare la 62enne. Purtroppo non c’è stato nulla da fare.

“Sono quelle cose che quando le senti al telegiornale sembrano incredibili. La sera aveva cenato con gli amici, era tutto normale. Lascia un dolore enorme in noi e nella sua splendida famiglia”. Così il fratello della vittima, Massimo. Maria Vittoria era sposata con Sandro con il quale aveva le figlie Camilla e Carolina.

L’indagine lampo della procura

Sul caso, come riferisce La Repubblica, non è nemmeno stata disposta l’autopsia. La procura di Savona ha aperto e chiuso velocemente il fascicolo sul decesso dopo aver ascoltato, assieme ai carabinieri, le persone vicine a Maria Vittoria. Tutto sembra chiaro: si è trattato di un incidente inimmaginabile dove non ci sarebbe alcun coinvolgimento di terzi.

Non si profilano nemmeno eventuali responsabilità colpose dell’azienda che ha fabbricato il letto.

Secondo le indagini, i pistoni a molla che innescano il sollevamento del letto per poter usare il contenitore in cui vengono solitamente riposti coperte e cuscini erano ormai usurati e hanno ceduto. La 62enne è rimasta così schiacciata. Maria Vittoria aveva tra l’altro già comprato i ricambi, ma non li aveva ancora montati.

Il sindaco di Alassio: “Tragica e improvvisa scomparsa”

“A nome nostro e di tutta l’amministrazione comunale esprimiamo profondo cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa di Maria Vittoria “Chicca” Ienca, titolare di una delle attività storiche alassine. Figura stimata e benvoluta, il suo ricordo rimarrà sempre vivo in tutti noi. Ai suoi familiari e alle persone a lei care giungano le nostre più sentite condoglianze”. Così in una nota il sindaco di Alassio Marco Melgrati.