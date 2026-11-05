Ex di Nessy Guerra arrestato in Egitto, Del Debbio a Tajani: "Importante che quel bast***o non sia in giro"

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Il 3 novembre 2026, Tamer Hamouda è stato posto sotto arresto dalle autorità egiziane. Il giorno dopo, Antonio Tajani commenta la vicenda ospite della trasmissione Dritto e rovescio, condotta su Rete4 da Paolo Del Debbio. Il giornalista spiazza il ministro degli Esteri riferendosi all’ex marito di Nessy Guerra, la giovane sanremese da mesi bloccata in Egitto, come a “un bast***o” e sperando che “non sia più in giro”.

Il commento di Paolo Del Debbio

Tamer Hamouda, l’ex marito di Nessy Guerra, è stato arrestato per motivi di sicurezza. E della notizia gioisce anche Paolo Del Debbio. Durante la puntata di Dritto e rovescio di giovedì 5 novembre, il giornalista afferma: “È molto importante che ‘sto bast***o non sia più in giro”.

Il commento viene pronunciato di fronte al vicepremier Antonio Tajani, in collegamento televisivo. “È una parola che non usa un ministro degli Esteri, ma un conduttore un po’ scapigliato come me la può usare” scherza Del Debbio di fronte all’incredulo ospite, aggiungendo che “un personaggio del genere, con la carriera criminale che ha alle spalle, è bene che non circoli più”.

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Hamouda, comunicano le autorità egiziane, resterà in carcere fino a quando non si concluderà la vicenda legale dell’ex moglie, che temeva per la propria incolumità e quella della figlia. “Non poteva uscire di casa perché rischiava di incontrarlo, – spiega Del Debbio – e quello non è che le avrebbe fatto una carezza, rischiava di ammazzarla”.

Antonio Tajani è fiducioso

Se Tamer Hamouda è stato arrestato, ha comunicato Nessy Guerra in un video condiviso sui propri social, è anche merito dell’intervento dell’ambasciata italiana a Il Cairo. Tajani conferma l’impegno della Farnesina: “Continueremo a lavorare, non è che ci accontentiamo dell’arresto, l’importante è far tornare questa ragazza con la bimba in Italia”.

Il ministro si dimostra ottimista per la sorte della giovane concittadina e afferma di nutrire “fiducia nelle autorità egiziane”, da cui si aspetta “scelte di amicizia nei confronti dell’Italia”. A livello diplomatico, fa sapere il leader di Forza Italia, “stiamo lavorando tantissimo”.

Nessy Guerra ancora in Egitto

L’arresto di Hamouda è una misura cautelare legata alla sua potenziale pericolosità. L’uomo aveva minacciato il console onorario a Hurghada Orazio Gioacchini, ottenendo una condanna a un anno di carcere e 10 mila euro di multa. L’Egitto lo aveva condannato anche per aver criticato l’Islam in alcuni video pubblicati sul web.

Pur arrestato formalmente per altri reati, il fermo dell’uomo è avvenuto anche con il fine di garantire la sicurezza di Nessy Guerra e della figlia di 3 anni e mezzo. Dopo la separazione, la 27enne è stata perseguitata dall’ex marito, che l’ha minacciata persino di lapidazione.

Guerra è stata denunciata, da un amico dell’ex marito, alle autorità egiziane per adulterio. Per via di tale presunto reato la donna si trova da oltre tre mesi agli arresti domiciliari, impossibilitata a lasciare la propria abitazione e con il veto di lasciare l’Egitto e far rientro in Italia.