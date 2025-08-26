Ex finanziere Andrea Fiorelli morto a Terni, ipotesi sull'omicidio e sospetti sul figlio: cosa non torna

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Sulla morte dell’ex finanziere 59enne Andrea Fiorelli, il cui corpo è stato trovato a bordo della propria auto, nel garage di casa, a Terni, con una profonda lesione al collo provocata probabilmente da una motosega, si fa strada l’ipotesi dell’omicidio. Ipotesi che, comunque, non è stata confermata dalla procura. Intanto i Ris hanno iniziato a effettuare i rilievi nella villa della vittima, in strada di Prisciano.

Le ipotesi sulla morte

I carabinieri del Ris, infatti, hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo, con l’obiettivo di avviare gli accertamenti disposti nell’ambito dell’indagine condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Terni e coordinata dalla procura.

Sono due comunque le ipotesi iniziali in merito alla morte di Andrea Fiorelli: suicidio oppure omicidio.

La seconda ipotesi, in realtà, con il passare delle ore, sembra tuttavia acquisire un peso sempre maggiore. Fonti della procura hanno spiegato che il fascicolo aperto sull’accaduto vede una ipotesi di reato, senza tuttavia fornire conferme ufficiali.

Attesa l’autopsia

Intanto è stata predisposta l’autopsia. L’esame dovrebbe essere eseguito da un pool di medici legali.

La morte dell’ex finanziere potrebbe risalire a qualche ora prima del ritrovamento del corpo, avvenuto nella serata di venerdì: probabilmente nel primo pomeriggio dello stesso giorno.

A trovarlo ormai senza vita era stato l’anziano padre, che vive al piano superiore della villetta e che verso l’ora di cena era andato a cercarlo.

La motosega e le numerose liti in casa

A causare la ferita mortale sarebbe stata una motosega, trovata sul posto, che è stata posta sotto sequestro, così come l’abitazione.

In queste ore poi sono state sentite diverse persone dai carabinieri, a partire dai familiari dell’uomo, per ricostruire le sue ultime ore di vita e tentare di comprendere cosa sia accaduto.

Andrea Fiorelli era andato in pensione nel giugno del 2018, anche in ragione di alcuni problemi di salute. Il 59enne viveva con la moglie e il figlio, e aveva un’altra figlia che però vive fuori città. Secondo alcune testimonianze in casa erano molto frequenti le liti, in particolare tra padre e figlio, un ragazzo di 24 anni. Liti che, è stato ricostruito, avrebbero anche richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma.