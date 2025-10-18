Ex Gnk, manifestanti provano a occupare l'aeroporto di Firenze: tensione e scontri con la polizia

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Momenti di grande tensione durante il corteo di protesta della ex Gnk. La manifestazione ha deviato verso l’aeroporto di Firenze e all’interno dello scalo ci sono stati scontri con la polizia e i carabinieri. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero 10 agenti feriti. Alcuni voli in partenza dall’aeroporto di Peretola hanno subito ritardi.

Ex Gnk, il motivo della protesta

Partito dalla periferia Nord di Firenze, il corteo degli operai della ex Gnk ha poi deviato verso un percorso non autorizzato. La manifestazione è stata indetta per protestare contro i ritardi della Regione Toscana nell’avvio del Consorzio industriale nella fabbrica di Campi Bisenzio.

Ritardi che, secondo i manifestanti, nascondo una volontà politica di non dare seguito agli accordi. Gli operai della ex Gnk sono in cassa integrazione da sette mesi.

Un momento degli scontri

Scontri tra manifestanti e polizia all’aeroporto di Firenze

Secondo gli organizzatori, il corteo ha visto la partecipazione di oltre diecimila persone. Ma le cose hanno preso una piega inaspettata quando una parte dei manifestanti ha deviato verso l’aeroporto Peretola di Firenze.

I manifestanti hanno provato a occupare lo scalo, ma sono stati fermati da polizia e carabinieri presenti. Qui sono nati i primi momenti di tensione, poi sfociati in veri e propri scontri.

Secondo le prime notizie, sarebbero almeno dieci gli agenti rimasti feriti. Inoltre, alcuni voli in partenza alle 19 dall’aeroporto di Firenze hanno subito ritardi a causa dei disordini. I passeggeri presenti hanno assistito agli scontri tra manifestanti e polizia. A quanto pare, all’interno del corteo degli operai ex Gnk erano presenti numerosi appartenenti alla galassia antagonista provenienti da diverse parti d’Italia.

Toscana Aeroporti: “Chiederemo i danni”

“La manifestazione di oggi a Firenze si è purtroppo trasformata nell’ennesimo scenario di tensione e violenza. Ancora una volta, la cosiddetta protesta si è rivelata per ciò che è realmente: un pretesto per gruppi organizzati che cercano solo lo scontro con le forze dell’ordine e il caos nelle nostre città”, ha commentato sindacale Fsp Polizia di Stato in una nota.

Toscana Aeroporti fa sapere che in seguito all’ingresso non autorizzato dei manifestanti, lo scalo è stato temporaneamente chiuso ed esprime “vicinanza alle forze di polizia e sconcerto per l’accaduto” annunciando che sporgerà denuncia nei confronti dei responsabili della manifestazione.

I manifestanti sono rimasti all’interno dell’aeroporto per circa 30 minuti, occupando anche il primo piano. I dipendenti delle compagnie aeree hanno chiuso gli uffici durante la loro presenza. Pochi giorni fa a Udine si erano verificati scontri tra manifestanti Pro Palestina e polizia.