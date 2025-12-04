Ex Ilva a Genova, operai in stazione a Brignole per bloccare i treni: il video delle tensioni con la polizia

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Giovedì 4 dicembre il corteo degli operai ex Ilva di Cornigliano è arrivato sotto alla prefettura di Genova. Trovata la strada chiusa dalla polizia, i manifestanti hanno iniziato a battere contro le griglie metalliche con i caschi da lavoro, lanciando fumogeni, petardi e uova verso le forze dell’ordine. Gli agenti hanno risposto lanciando lacrimogeni. Sul posto anche la sindaca Silvia Salis, con gli operai che poi si sono diretti alla stazione Brignole per bloccare i treni.

Le tensioni tra operai e polizia a Genova

I manifestanti hanno staccato la grata metallica che la polizia aveva messo a difesa della prefettura di Genova, agganciando un cavo d’acciaio a uno dei grandi macchinari che vengono usati per spostare l’acciaio in fabbrica.

La polizia ha risposto sparando alcuni lacrimogeni. Incendiati anche alcuni pneumatici.

Armando Palombo, sindacalista Fiom (Federazione Impiegati e Operai Metallurgici), ha polemizzato al megafono, come riportato da ANSA: "Ci dovete arrestare tutti, noi vogliamo solo lavorare".

Poi, dal corteo, si è levato il coro "lavoro, lavoro", insieme agli insulti ad Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Sul posto la sindaca Silvia Salis

Sul posto si è recata la sindaca di Genova, Silvia Salis, per parlare coi lavoratori.

La prima cittadina, al megafono, ha affermato che venerdì 5 dicembre è previsto un incontro proprio col ministro Urso, a Roma: "Chiederò nuovamente cosa succederà se non ci saranno offerte dai privati".

I manifestanti hanno poi chiesto alla sindaca"di interrompere i lavori del Consiglio comunale" fino a quando non ci saranno risposte da parte del Governo.

Palombo ha aggiunto che "Urso deve parlare chiaro, non tirar fuori fantasie, perché sono troppi anni. E con i Governi precedenti era uguale. Tutti hanno portato a questo disastro. Il Governo Meloni rischia di essere quello che chiude la porta della siderurgia, quindi teniamo fermi gli impianti in attesa di piani. Questo Governo va per farfalle".

Direzione Brignole

Il corteo, intanto, vuole raggiungere la stazione Brignole: gli operai vogliono provare a bloccare i treni.