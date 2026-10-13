Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

“Le misure che ci hanno presentato a Palazzo Chigi sono insufficienti. Abbiamo la necessità di mettere in sicurezza i lavoratori e garantire un processo di transizione ecologica per il futuro dell’ex Ilva“. Lo dichiara Francesco Brigati, segretario generale della Fiom Cgil Taranto e Puglia, nel secondo giorno di sciopero e mobilitazione dei lavoratori dello stabilimento siderurgico. “Stiamo proseguendo con le iniziative e continueremo a farlo fino a quando non arriveranno risposte”, afferma Brigati, mentre a Palazzo Chigi è in discussione il decreto relativo all’ex Ilva. Intanto anche a Genova proseguono le proteste.

“Papà, la tua lotta è il mio futuro”. È questa la frase comparsa su uno striscione portato in piazza a Genova da quattro ragazze, figlie dei lavoratori dell’ex Ilva che si trovano in presidio permanente davanti alla Prefettura. A presentarlo al megafono è stato il delegato sindacale Adrian Garofalo, tra gli applausi dei colleghi riuniti per difendere la produzione e contrastare l’ipotesi di cassa integrazione per quasi mille addetti.

“Queste quattro ragazze sono figlie nostre, i nostri figli ci sono sempre vicini – ha dichiarato il delegato ai lavoratori in piazza -. Questa mattina hanno deciso di concretizzare un pensiero e scrivercelo: queste parole hanno un valore incredibile e meritano un grande applauso. È la risposta all’impegno che portiamo avanti da anni sui giovani della fabbrica attraverso la Società di mutuo soccorso, stando loro accanto nella scuola, nello studio e nel tempo libero. In una fabbrica che ha le ore contate – ha concluso – siamo riusciti a fare cose belle per loro e noi continueremo a lottare per il loro futuro: che sia chiaro a tutti”.