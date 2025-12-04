Ex infermiere di Mantova travestito da madre morta racconta la sua verità, non l'ha fatto "per la pensione"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’ex infermiere di Mantova salito alla ribalta per essersi travestito dalla madre morta ha fatto sapere tramite il suo legale di non averlo fatto per continuare a ritirare la sua pensione, ma solo per sentire ancora vicina a sé l’amata mamma, anche dopo la sua scomparsa. Sul caso la Procura di Mantova ha aperto un fascicolo per occultamento di cadavere, truffa ai danni dello Stato, sostituzione di persona e falso in atto pubblico.

Le dichiarazioni dell’avvocato dell’ex infermiere di Mantova

Francesco Ferrari, avvocato dell’ex infermiere 56enne di Borgo Virgilio (Mantova) che si è travestito dalla madre morta 3 anni fa, ha diffuso una nota riportata dal Corriere della Sera.

Il legale ha scritto che il suo assistito “vuole sottolineare come lo scopo del suo agire non sia stato quello di trarre benefici patrimoniali dalle sue condotte bensì quello di stare vicino alla mamma dalla quale non è mai riuscito a separarsi”.

ANSA / Gazzetta di Mantova

Il municipio di Borgo Virgilio, in provincia di Mantova. L’uomo si è presentato travestito dalla madre all’ufficio anagrafe, per rinnovare la carta d’identità della mamma scomparsa.

L’ex infermiere, come riportato ancora dal Corriere della Sera, ha precisato di aver fatto tutto da solo e si è detto pronto a risarcire allo Stato il maltolto.

La scoperta del travestimento a Borgo Virgilio vicino Mantova

La vicenda è salita alla ribalta dopo che un’impiegata dell’ufficio anagrafe del Comune di Borgo Virgilio, dove l’ex infermiere si era recato per rifare la carta d’identità scaduta della mamma, ha notato qualcosa di strano in quella persona. “Troppo grosso il collo, troppo strane le rughe, la voce aveva qualche nota maschile” le sue parole.

Da lì ha preso il via un’indagine interna della Polizia locale e dell’amministrazione comunale, che ha scoperto l’imbroglio. La donna 82enne, morta 3 anni fa, è stata tenuta in casa, mummificata.

L’indagine sull’ex infermiere travestito dalla madre morta

Sul caso, la Procura di Mantova ha aperto un fascicolo per occultamento di cadavere, truffa ai danni dello Stato, sostituzione di persona e falso in atto pubblico.

Inoltre, è stato anche disposto l’esame autoptico sul corpo della donna morta, a cui l’indagato ha scelto di non prendere parte con un proprio consulente perché certo che si sia trattato di una “morte naturale” e che non ci sia alcun “mistero” sul suo decesso.