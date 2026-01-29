Ex Letterina Cristina Cellai difende Gerry Scotti dalle accuse di Corona, "mai avances, è stato come un padre"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’ex showgirl Cristina Cellai ha difeso pubblicamente Gerry Scotti dalle accuse di Fabrizio Corona. Per la donna il conduttore non ha mai avanzato avance nei suoi confronti, ma solo scherzi. “Mi hai insegnato tanto, lo paragono a Frizzi”, ha dichiarato. Quelli di Corona li definisce “attacchi meschini”. L’ex letterina ha scritto a Fabrizio Corona per raccontare il suo punto di vista. “Gerry per me è stato un padre”, ha aggiunto.

Cristina Cellai difende Gerry Scotti

Cristina Cellai si è fatta avanti come voce antagonista rispetto alla narrazione di Fabrizio Corona sul conduttore Gerry Scotti. È stata una letterina e ha lavorato con Scotti tra il 2000 e il 2001.

In un anno non ha mai ricevuto avance e ha raccontato che l’uomo non ha mai avuto atteggiamenti sconvenienti con lei e di non averne visti neanche con le altre colleghe. Proprio forte del suo racconto e della sua memoria ha deciso di scrivere a Fabrizio Corona, anche se per il momento non le ha ancora risposto.

Ricorda Scotti come una persona molto professionale e che, per lei personalmente, è stato come un padre vista la sua giovane età e la prima esperienza in televisione dopo Miss Italia. Sugli atteggiamenti controversi risponde fermamente di no e che al massimo era una persona alla quale piaceva fare molti scherzi.

L’opinione su Fabrizio Corona

Dice di non seguire la trasmissione di Fabrizio Corona e quindi di non conoscere il motivo del suo attacco al conduttore. Anche sui video che girano online e che cercano di mettere in cattiva luce Gerry Scotti, Cellai dichiara che sono tutte bugie.

“Scherzava sempre con noi, anche perché di fatto stavamo tutto il giorno in studio di registrazione”, spiega. Quando dovevamo ripetere gli scherzi, racconta, i concorrenti si sentivano a disagio e allora Gerry cercava, in maniera giocosa, di portare l’attenzione altrove.

“Nonostante gli abiti succinti e gli occhi di tutta Italia addosso”, dice l’ex letterina, non c’erano altri obiettivi da parte del conduttore.

La storia su Ilary Blasi

Dichiara che anche i racconti su Silvia Toffanin e Ilary Blasi sono menzogne. In merito alla vicenda di Ilary Blasi, per esempio, dice di non conoscere molto perché lei è arrivata dopo che aveva già lasciato il programma.

Dice invece di conoscere bene la storia di Toffanin: “Quando siamo entrate nello show era fidanzata con un ragazzo, poi terminò la relazione e poco dopo conobbe Pier Silvio”, ha raccontato.

Cristina aggiunge di aver dormito varie volte a casa sua: anche se ora non hanno un contatto diretto, si sente di difenderla. Inoltre non capisce che senso abbia tirare fuori tutta questa storia dopo 20 anni “se uno non ha le prove”.