Ex marito accusa Maria Rosaria Boccia, la rivelazione: "Mi picchiava e mi ha ingannato con la gravidanza"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

L’ex marito di Maria Rosaria Boccia, Emilio Marco Mignogna, ha dichiarato di essere stato vittima di violenze fisiche durante il matrimonio. E ha avanzato il sospetto di essere stato ingannato, indotto alle nozze con una presunta finta gravidanza. È quanto emerge dall’inchiesta che vede la donna indagata per stalking e lesioni ai danni dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, nell’ambito della quale Mignogna è stato sentito come testimone.

Maria Rosaria Boccia, le accuse dell’ex marito

Dal vistoso graffio sulla testa di Gennaro Sangiuliano agli schiaffi all’ex marito.

Il primo marito di Maria Rosaria Boccia ha testimoniato nell’inchiesta che vede la donna indagata per stalking e lesioni ai danni dell’ex ministro della Cultura, parlando di violenze fisiche e di un rapporto coniugale segnato da conflitti e aggressioni.

ANSA L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano

Emilio Marco Mignogna e Maria Rosaria Boccia si sposarono nel 2009 ma il loro matrimonio durò poco, dopo appena un anno l’uomo decise di lasciarla e si trasferì da una sorella, in provincia di Salerno.

Nell’ambito dell’inchiesta sul caso Sangiuliano, Mignogna è stato sentito come testimone dai carabinieri il 19 ottobre 2024.

Gli schiaffi e il matrimonio accelerato

Nel verbale finito agli atti dell’inchiesta, riporta Il Fatto Quotidiano, l’uomo parla di diversi episodi di aggressione fisica da parte di Boccia durante il loro breve matrimonio.

Mignogna parla esplicitamente di schiaffi ricevuti, sia durante la convivenza che dopo la separazione, quando in due o tre occasioni l’imprenditrice di Pompei si era presentata sotto casa “con la pretesa di arrivare a una riconciliazione”.

Nelle sue dichiarazioni l’uomo parla di un legame breve e tormentato, avanzando il sospetto di essere stato ingannato.

“Siamo stati fidanzati solo 7/8 mesi e decidemmo di sposarci così velocemente perché Maria Rosaria mi disse di essere incinta“, ha dichiarato l’uomo.

Stando al suo racconto, successivamente, prima delle nozze, Boccia gli avrebbe detto di aver perso il bambino.

Secondo Mignogna la gravidanza potrebbe essere stata una “messinscena per affrettare il matrimonio”.

La replica di Boccia

Contattata dal Fatto Quotidiano in merito alle accuse di Mignogna, Maria Rosaria Boccia si è limitata a ribattere di aver già denunciato l’ex marito.

L’uomo invece ha detto di non voler aggiungere altro a quanto detto ai carabinieri: “Quello che c’è in quel verbale è quello che ho detto ed è firmato”.

Lo scorso luglio la procura di Roma ha inviato a Boccia l’avviso di conclusione delle indagini, atto che di solito precede la richiesta di rinvio a giudizio.