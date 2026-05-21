Ex marito di Nessy Guerra attacca e minaccia Giorgia Meloni: "Aspettati qualcosa, adesso ti faccio vedere io"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nessy Guerra, 26enne italiana condannata in Egitto per adulterio, vive nascosta con la figlia di tre anni dopo le minacce dell’ex marito Tamer Hamouda. Un suo video choc contro Giorgia Meloni ha inasprito il caso: la Farnesina segue la vicenda diplomatica, mentre la donna cerca di scongiurare l’arresto e teme per l’incolumità sua e della bambina.

Nessy Guerra, la situazione

La vicenda di Nessy Guerra, la giovane italiana originaria di Sanremo condannata in Egitto per adulterio, continua ad aggravarsi.

La 26enne vive da settimane nascosta insieme alla figlia di tre anni in una località segreta, temendo sia l’arresto sia eventuali azioni dell’ex marito Tamer Mohamed Ibrahim Hamouda, italo-egiziano che l’ha denunciata davanti alle autorità egiziane.

L’ex marito minaccia Giorgia Meloni

A rendere ancora più delicata la situazione è stato un video pubblicato su TikTok dall’uomo. Nel filmato, diffuso online e rilanciato anche da diversi media nazionali, Hamouda si rivolge direttamente alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni con frasi aggressive e dai toni inquietanti.

Tra insulti, riferimenti religiosi e dichiarazioni confuse, l’uomo pronuncia parole che la difesa di Nessy considera molto gravi. “Giorgia Meloni, adesso te lo faccio vedere io la ca**o di magia che avete fatto. Adesso facciamo un bel test. Questo venerdì vediamo quella cosa che ho fatto al Papa, al sosia di Cristo dell’altra volta, vediamo la prossima volta chi becca, a chi tocca” ha detto l’uomo. “E aspettati qualcosa”.

Il commento dell’avvocata di Nessy Guerra

Secondo quanto riferito dall’avvocata Agata Armanetti, legale della giovane madre, il contenuto del video rappresenterebbe “un concreto elemento di pericolo” che richiederebbe un immediato intervento istituzionale.

Nessy Guerra, parlando della situazione che sta vivendo, ha raccontato di vivere nella paura: “Non usciamo di casa. Sappiamo che ora lui è per strada, gira sempre” ha affermato, sostenendo che l’uomo l’avrebbe già rintracciata una volta in passato, costringendola a fuggire insieme alla bambina.

Il presunto contratto matrimoniale

La Farnesina ha confermato di seguire la vicenda con “la massima attenzione”, assicurando supporto legale, amministrativo e consolare sia a Nessy sia alla figlia.

Negli ultimi giorni il caso è arrivato anche sul tavolo del Quirinale, dopo che l’avvocata della giovane madre ha inviato una richiesta formale al presidente della Repubblica Sergio Mattarella affinché venga avviata un’iniziativa diplomatica per consentire il ritorno in sicurezza di madre e figlia in Italia.

Uno degli aspetti più discussi della vicenda riguarda inoltre un presunto contratto matrimoniale islamico mostrato dalla difesa della donna. Secondo l’avvocata Armanetti, il documento avrebbe imposto a Nessy obblighi molto rigidi: seguire il marito nei suoi spostamenti, non lasciare l’abitazione senza autorizzazione, fornire password personali e chiedere pubblicamente scusa. La legale ha definito il documento “una richiesta di sottomissione“.

La difesa sottolinea inoltre che Hamouda è già stato condannato in Italia per reati come stalking, maltrattamenti, lesioni e violenza privata nei confronti di un’altra donna.