Ex marito di Roberta Capua morto in un incidente, la rivelazione della conduttrice sul lutto

Nel corso di una recente intervista, la conduttrice Roberta Capua, che a breve tornerà su Rai 2 con BellaMa’, ha condiviso una toccante rivelazione sull’ex marito, morto in un incidente lo scorso maggio. La conduttrice ha anche svelato un aneddoto su Pippo Baudo, “mostro sacro” della conduzione con il quale condivise il palco nel 2002.

Roberta Capua, la rivelazione sull’ex marito morto in un incidente

Una recente intervista sul settimanale F, riportata anche da Il Messaggero, ha permesso alla conduttrice ed ex modella Roberta Capua di svelare una toccante rivelazione.

Lo scorso 31 maggio, infatti, l’ex marito della conduttrice è morto in un incidente. Una tragedia dalla quale Capua ha dichiarato di non essersi ancora ripresa. Pur non facendo il suo nome, Capua nel corso dell’intervista sembra riferirsi a Stefano Cassoli, da quale si è separata nel 2024.

“Lui è stato e resterà il più grande amore della mia vita. La sua scomparsa si aggiunge ad altre cose bruttissime che sono accadute”.

Capua ha infatti perso entrambi i genitori, ai quali era profondamente affezionata, nel 2023.

Il distacco dal figlio: andrà a studiare all’estero

Nonostante la toccante rivelazione sull’ex marito e i due anni difficili dovuti alla scomparsa dei genitori, Roberta Capua è comunque pronta per nuove avventure professionali.

“Voglio provare a essere ottimista e pensare che dietro l’angolo ci sia qualcosa di bello per me”, ha affermato nel corso dell’intervista rilasciata a F.

Capua sarà impegnata su Rai 2 con il programma BellaMa’ a partire dal prossimo 8 settembre. Dovrà inoltre fare i conti con un nuovo cambiamento che riguarda il figlio Leonardo.

“Va a vivere in Spagna, a Madrid, a studiare Business administration. Da mamma di figlio unico, so che sarà un distacco importante”, ha svelato Capua. Anche lei, tuttavia, ha vissuto lo stesso distacco dalla famiglia quando era poco più che maggiorenne e si trasferì a Milano per intraprendere la carriera di modella.

L’aneddoto su Baudo

L’intervista rilasciata al settimanale F è stata inoltre un’occasione propizia per condividere un ricordo legato a Pippo Baudo.

Roberta Capua ha riportato un aneddoto sul conduttore recentemente scomparso, ricordando quando, nel 2002, si trovò a condividere il palco con lui in occasione del Premio Italiani nel mondo.

“Ero super emozionata all’idea di condurre con un mostro sacro come lui, ma mi mise subito a mio agio”, ha ricordato la conduttrice. “All’improvviso si scatenò un temporale e Pippo, senza perdere quel suo tipico aplomb, spostò la serata dalla scalinata al colonnato”.