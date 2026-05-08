Ex Milan Alex Jimenez tenta di adescare 15enne online, "mi piacciono le giovani": sospeso dal Bournemouth

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

L’ex giocatore del Milan, Alex Jimenez, è stato sospeso ed escluso dalla prossima partita della sua attuale squadra, il Bournemouth, che ha aperto un’indagine interna su di lui. Il 21enne spagnolo, infatti, avrebbe tentato di adescare online una 15enne, come si leggerebbe da alcune chat che sono state diffuse sui social.

Sospeso l’ex Milan Alex Jimenez

Le conversazioni di Alex Jimenez con una ragazza 15enne sono state condivise online e sono diventate ben presto virali. In esse si vedrebbe il calciatore tentare di adescare la minorenne con avances e messaggi choc.

È arrivata pronta la reazione del suo club, il Bournemouth, che lo ha sospeso per la prossima gara e ha spiegato la decisione attraverso un comunicato ufficiale.

Le chat con una minorenne

L’ex terzino di Milan e Real Madrid – 21enne – avrebbe avuto uno scambio di messaggi con una ragazza 15enne, con l’intenzione di adescarla.

Jimenez avrebbe cercato di convincere la ragazza a incontrarsi per un appuntamento. In una foto che lo stesso avrebbe inviato alla giovane, le avrebbe anche chiesto se fosse disposto a fare “cose da grandi”.

In un messaggio, poi, lo spagnolo risponderebbe così alla questione sollevata dalla sua interlocutrice. “Non conta che io abbia 15 anni?“, scriverebbe lei. E lui risponderebbe: “Certo che mi importa ma mi piacciono le ragazze giovani. Non sono mai stato con una ragazza di 15 anni”.

Il comunicato del Bournemouth

Nella nota diffusa dal club si legge come lo stesso “sia a conoscenza dei post che circolano sui social media riguardanti Alex Jimenez” e di come lo stesso “comprenda la gravità della questione e abbia avviato un’indagine”. Il giocatore, come detto, non prenderà parte alla prossima gara della squadra inglese che ha specificato che non rilascerà ulteriori commenti al momento.

Il Bournemouth approfondirà la vicenda e chiarirà se quelle che sono trapelate sono conversazioni vere o finte e agirà di conseguenza. Da una sola partita, l’esclusione potrebbe prolungarsi, se necessario.

L’allenatore del club, Andoni Iraola, in conferenza stampa ha aggiunto: “Il club deve svolgere le proprie indagini e accertare cosa sia realmente accaduto. Poi agiremo di conseguenza. Spero che non sia quello che pensiamo”.