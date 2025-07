Ex ministro Gennaro Sangiuliano ha pensato al suicidio dopo il caso Boccia, la rivelazione choc e il rimpianto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è tornato a parlare in una lunga intervista. In questa dice di aver chiuso con la politica e di aver pensato al suicidio dopo il caso Boccia. Parla di rimpianti: “Forse non avrei dovuto fare il ministro”.

Sangiuliano torna sul caso Boccia

Nella lunga intervista rilasciata per Il Foglio, l’ex ministro Gennaro Sangiuliano è tornato a parlare del caso che ha portato alle sue dimissioni. Il caso Boccia ha avuto conseguenze dirette sulla sua carriera e sulla sua salute mentale, isolandolo da una certa dimensione politica e dai giornali.

Ora è tornato a fare il suo lavoro come corrispondente, dalla Francia dove abita da solo. Sua moglie è rimasta a Roma. Emerge un Sangiuliano più consapevole, che sta affrontando un percorso con psicologi e terapeuti, ma che sta anche cercando di ripartire, per esempio studiano il francese.

ANSA Boccia in televisione a parlare di gravidanza

Si racconta in transizione, da un ruolo politico al ritorno a giornalista. Alla domanda sui rimpianti, l’ex ministro risponde che ne ha tanti: “Forse non avrei dovuto fare il ministro, ma restare a fare il giornalista. Stavo meglio. A volte, nei momenti più neri, ho anche ripensato alle scelte che ho fatto nella vita”.

I pensieri suicidi

A questo punto l’intervista diventa ancora più intima e l’ex ministro si lascia andare a ricordi e decisioni prese, a volte sbagliate, nella propria vita. Racconta: “Ho pensato che sarebbe stato meglio seguire i miei amici di sempre, nemici del liceo, e fare il medico come loro. Sarei stato un bravo medico, credo”.

Il caso Boccia ha rappresentato un momento di forte tensione, tanto da fargli pensare al suicidio. Il problema principale, racconta l’ex ministro, è quello relativo alla violenza mediatica subita e non commisurata all’entità del caso, secondo lui. “I giornali mi hanno distrutto. Un grande quotidiano uscì con tredici pagine su di me”.

Ma non vuole rimarcare ancora, perché segue i consigli dei suoi terapeuti, che gli hanno spiegato di dover rimuovere tutto in questa fase. Secondo l’opinione di Sangiuliano, ci sono cose più gravi in giro. “Io non ho fatto niente di male. Ma non leggevo più emotivamente. Io stesso ormai dubitavo anche delle cose di cui ero sicuro”.

Il caso Kaufmann

Nell’intervista, l’ex ministro della Cultura cita anche il caso Kaufmann e gli 800.000 euro spariti dalle casse dello Stato attraverso il tax credit. Infatti, l’ex ministro aveva ragione su questa procedura e sulle pratiche che rischiavano di far sprecare molti soldi, dice. Lo ha spiegato lo stesso corrispondente Rai, facendo l’esempio di chi ha rendicontato migliaia di euro in carta igienica.

L’ex ministro infatti ha sempre sostenuto che la cifra giusta per il cinema fosse intorno ai 300–400 milioni all’anno, ben distribuiti in base a regole serie. Non voleva eliminare i finanziamenti, ma razionalizzarli. Fu attaccato, gli dissero che voleva distruggere il cinema italiano, mentre lui dice: “Io lo volevo salvare”.

Dal ministro Giorgetti sarebbe arrivato un commento recente, dopo il caso Kaufmann degli 800.000 euro spariti. Gli ha scritto: “Stamattina ho pensato a te. Avevi ragione”. E in merito al clima d’odio che si è creato subito dopo la sua critica al tax credit, scherza su una sorta di complotto del cinema contro la sua persona. “Non ci credo – dice – ma era chiaro che avessi toccato dei fili ad alta tensione”.