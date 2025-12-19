Ex Nascar Greg Biffle morto con la moglie e i due figli in un incidente aereo a Statesville, aperta indagine

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia nei cieli degli Stati Uniti: l’ex campione Nascar Greg Biffle, 55 anni, è morto in un incidente aereo avvenuto a Statesville in North Carolina. Per cause ancora da chiarire l’aereo privato del pilota è precipitato poco dopo il decollo. Sette le vittime dello schianto, tra cui la moglie e i due figli di Biffle. In corso le indagini sulle cause dell’incidente.

Incidente aereo a Statesville in North Carolina

Sette persone tra cui un’intera famiglia sono morte in un incidente aereo avvenuto nella giornata di giovedì 18 dicembre a Statesville, North Carolina, negli Stati Uniti.

Tra le vittime, riporta Ap, ci sono l’ex pilota Greg Biffle, leggenda della Nascar, e la sua famiglia.

Lo schianto è avvenuto poco dopo le 10 del mattino (le 16 in Italia) nei pressi dell’aeroporto regionale di Statesville, a circa 70 chilometri dalla capitale dello stato, Charlotte.

L’aereo privato di Biffle, un Cessna 550, è precipitato al suolo poco dopo il decollo.

Morti l’ex Nascar Greg Biffle e la sua famiglia

Nello schianto sono morti l’ex pilota Nascar Greg Biffle, 55 anni, sua moglie Christina e i loro due figli Ryder ed Emma, di 5 e 14 anni.

A bordo dell’aereo, riferisce la Cnn, c’erano anche altre tre persone, due uomini e il figlio di uno di loro, tra cui uno storico amico del pilota. La conferma è arrivata da una dichiarazione congiunta delle famiglie.

Con oltre 50 vittorie nei vari circuiti, Greg Biffle era una leggenda della Nascar, lega che riunisce diversi campionati automobilistici negli Stati Uniti.

Nel 2023 era stato inserito tra i 75 migliori piloti di sempre del circuito Nascar.

La dinamica dello schianto

A schiantarsi è stato un piccolo aereo privato, un Cessna 550 di proprietà di una società di Biffle.

L’aereo era partito dall’aeroporto di Statesville con destinazione Florida, ma aveva fatto inversione di rotta pochi minuti dopo il decollo.

Il velivolo è precipitato e si è schiantato al suolo, diventando una palla di fuoco. Non è ancora chiaro se ci fosse lo stesso Biffle ai comandi dell’aereo.

Le cause della tragedia sono ancora tutte da accertare, sull’incidente hanno avviato le indagini la Federal Aviation Administration (FAA) e il National Transportation Safety Board (NTSB).