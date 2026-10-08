Ex pallavolista Stefania Corna morta a 35 anni dopo una lunga malattia, funerali venerdì 9 ottobre a Boltiere

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Morta la pallavolista Stefania Corna. Aveva 35 anni e da tempo era malata. Il 7 giugno 2011 debuttò con la maglia della Nazionale maggiore. Dopo il ritiro dall’attività sportiva, Corna era diventata insegnante di inglese per le scuole elementari e faceva divulgazione online per tutti. Il mondo dello sport s’stringe attorno alla famiglia: “La Federazione Italiana Pallavolo piange la scomparsa di Stefania Corna”. I funerali avranno luogo nella chiesa di San Giorgio Martire a Boltiere (BG) venerdì 9 ottobre alle ore 10:00.

Morta Stefania Corna

È morta l’ex pallavolista Stefania Corna. A darne notizia è la Fipav (Federazione Italiana Pallavolo), che in una nota ricorda l’atleta. Si legge: “La Federazione Italiana Pallavolo piange la scomparsa di Stefania Corna, che ci ha lasciati prematuramente oggi, mercoledì 7 ottobre, dopo una lunga malattia”.

La nota ripercorre la sua carriera sportiva, durante la quale ha vestito diverse maglie in Serie A, da Milano a Parma, fino a Pavia, Giaveno, Casalmaggiore, Montichiari e Scandicci. Stefania Corna ha vinto due campionati europei con la Nazionale juniores, nel 2006 e nel 2008, e ha esordito con la maglia della Nazionale seniores al Montreux Volley Masters il 7 giugno 2011 (Italia-Cuba 1-3).

Si ricorda inoltre la sua partecipazione al Club Italia nelle stagioni 2005/06 e 2006/07.

La divulgazione online

Dopo la carriera da pallavolista, Stefania si è dedicata all’insegnamento. Ha iniziato come docente di lingua inglese in una scuola elementare, per poi approdare al mondo dei social, dove faceva divulgazione sempre legata all’apprendimento delle lingue.

Sul proprio profilo LinkedIn descriveva l’obiettivo di voler portare una prospettiva dinamica e globale nell’insegnamento e nella comunicazione.

Competenze maturate anche grazie ai numerosi viaggi di lavoro: “La mia carriera mi ha portato a vivere e lavorare in diversi Paesi, tra cui Emirati Arabi, Arabia Saudita, Italia e Svizzera. Questa esperienza internazionale ha arricchito non solo la mia comprensione culturale, ma anche la mia capacità di connettermi con studenti e clienti di ogni provenienza”, scriveva.

I funerali

Nella nota della Fipav, il Presidente Giuseppe Manfredi, i vicepresidenti Elio Sità e Massimo Sala, il Segretario Generale Stefano Bellotti, il Consiglio Federale e tutta la FIPAV si uniscono al dolore della famiglia di Stefania, alla quale inviano le più sentite condoglianze.

In coda alla nota l’annuncio dei funerali, che avranno luogo nella chiesa di San Giorgio Martire a Boltiere (BG) venerdì 9 ottobre alle ore 10:00.