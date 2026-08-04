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È di 20 cittadini marocchini rintracciati e 6 procedure di espulsione avviate il bilancio di un’operazione condotta questa mattina dalle forze dell’ordine a Viareggio. L’intervento, finalizzato al contrasto del degrado urbano e alla lotta contro i furti, è stato eseguito nelle strutture abbandonate dell’ex piscina comunale e dell’ex campo scuola “Del Chiaro”.

Operazione congiunta delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la collaborazione tra la Polizia di Stato e la Polizia Locale di Viareggio, con il supporto operativo del Reparto Mobile di Firenze. L’intervento è scattato alle 7:00 di questa mattina, dopo un’attenta attività di indagine e monitoraggio delle aree segnalate per occupazioni abusive e condizioni di degrado igienico-sanitario.

Gli agenti hanno fatto irruzione all’interno dell’ex piscina comunale e dell’adiacente ex campo scuola “Del Chiaro”, luoghi da tempo al centro di segnalazioni per la presenza di insediamenti abusivi. Durante il blitz sono stati rintracciati 20 cittadini di nazionalità marocchina, che avevano allestito giacigli e dimore precarie all’interno delle strutture dismesse.

Identificazione e accertamenti

Tutti i soggetti individuati sono stati accompagnati presso i locali del Commissariato di Viareggio per essere sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici, identificati e verificati riguardo alla loro posizione sul territorio nazionale. A seguito degli accertamenti dell’Ufficio Immigrazione, sono state avviate 6 procedure di espulsione dal territorio italiano.

Refurtiva sequestrata: biciclette e dispositivi elettronici

Durante le operazioni di ispezione e bonifica, le forze dell’ordine hanno rinvenuto un consistente quantitativo di merce accumulata nei locali occupati. In particolare, sono state sequestrate diverse biciclette di elevato valore commerciale e di recente fabbricazione, oltre a dispositivi elettronici come smartphone, tablet e accessori tecnologici. Gli investigatori ritengono che tali beni siano il provento di furti avvenuti nella zona della Versilia.

Indagini in corso per risalire ai proprietari

La Polizia Giudiziaria ha avviato le necessarie attività investigative per identificare i legittimi proprietari dei beni sequestrati. L’ipotesi principale è che la merce sia stata sottratta nel corso di furti perpetrati nelle ultime settimane nell’area della Versilia, fenomeno che aveva destato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

IPA